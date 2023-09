Na przełomie września i października skończymy zaporę elektroniczną na granicy z Rosją, będziemy mieli pełen monitoring granicy – podkreślił w środę (13 września) szef MSWiA Mariusz Kamiński. Poinformował ponadto, że w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę takiej zapory wzdłuż Bugu.

Bariera elektroniczna na granicy z Rosją

Budowa zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej rozpoczęła się w kwietniu. Będzie to system składający się m.in. z ponad 3 tysięcy kamer i 200 km kabli detekcyjnych zainstalowanych na ok. 199 km z Centrum Nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Koszt inwestycji to ponad 373 mln złotych.

– Na przełomie września i października, czyli już bardzo niedługo, oddajemy, kończymy zaporę elektroniczną na granicy z Rosją, wokół całego okręgu królewieckiego

– poinformował w TVP 1 minister Mariusz Kamiński.

Jak podkreślił, oznaczać to będzie „pełen monitoring na całej granicy z Rosją„.

Zapory elektroniczne na granicznych rzekach

Minister przekazał ponadto nowe informacje o planowanym zabezpieczeniu rzek stanowiących wschodnią granicę Polski.

– W tym tygodniu Komenda Główna Straży Granicznej ogłasza przetarg na zaporę elektroniczną na rzece Bug

– powiedział.

– To będzie supernowoczesna, doskonale wkomponowana w trudny teren zapora elektroniczna. 5,5 tysiąca kamer nocnych, dziennych, detektory ruchu. Tak, że mysz się nie prześlizgnie z tamtej strony

– dodał Kamiński.

Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska informowała PAP, że jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni wykonawcy zapory elektronicznej wzdłuż rzek granicznych – zarówno wzdłuż Bugu w woj. lubelskim, jak i wzdłuż Świsłoczy i Istoczanki w woj. podlaskim. Budowa systemu ruszy w przyszłym roku i zostanie sfinansowana z pieniędzy unijnych. Kamery i czujniki ruchu będą instalowane na brzegach rzek w pasie drogi granicznej.

Zapora elektroniczna działa już na ponad 200 kilometrach granicy z Białorusią, gdzie stanowi uzupełnienie stalowej zapory fizycznej. Budowa zabezpieczeń na granicy wschodniej to m.in. odpowiedź na trwającą od połowy 2021 roku presję migracyjną organizowaną przez białoruski reżim.