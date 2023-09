W życiu większości kobiet jest jeden specyficzny dzień, w którym każda wie, co chce założyć. Mowa oczywiście o zaślubinach i sukni ślubnej. To najważniejszy, ale nie jedyny element stylizacji, o który należy zadbać. Według przesądów należy mieć na sobie również m.in. podwiązkę, coś niebieskiego oraz coś pożyczonego. Niemniej ważna jest biżuteria ślubna i to o niej opowiemy dzisiaj więcej. Zapraszamy do lektury!