Badanie cholesterolu to jedno z podstawowych, a zarazem dostarczających wielu cennych informacji badań z krwi. Wykorzystywane jest ono w diagnostyce dyslipidemii, czyli zaburzeń gospodarki lipidowej. Sprawdź, jak powinieneś przygotować się do badania cholesterolu.

Na czym polega badanie cholesterolu?

Badanie cholesterolu, inaczej zwane lipidogramem, polega na oznaczeniu we krwi stężenia następujących parametrów:

cholesterolu całkowitego (CHOL),

frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL),

frakcji trójglicerydów (TG),

cholesterolu nie-HDL,

frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL).

Materiałem do badania cholesterolu jest krew, którą pobiera się przeważnie z naczynia biegnącego w zgięciu łokciowym.

Wskazania do badania cholesterolu

Oznaczenia stężenia cholesterolu dokonuje się w przypadku podejrzenia dyslipidemii. Eksperci określają w ten sposób zaburzenia gospodarki lipidowej – stężenia lipidów i lipoprotein nie odpowiadają przyjętym normom. Zbyt wysoki poziom cholesterolu to czynnik ryzyka wielu schorzeń, w tym miażdżycy. Jest ona wymieniana przez specjalistów jako jedna z głównych przyczyn problemów sercowo-naczyniowych. Badanie poziomu cholesterolu powinno być przeprowadzane również profilaktycznie. Kontrolę stężenia cholesterolu zaleca się wykonywać średnio raz do roku. W sposób szczególny o profilaktycznych badaniach cholesterolu powinni pamiętać ci z grupy ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Eksperci wymieniają wśród nich osoby:

z nadmierną masą ciała,

prowadzące dietę bogatą w tłuszcze i węglowodany,

z nadciśnieniem tętniczym krwi,

z cukrzycą,

prowadzące siedzący tryb życia,

o niskim stopniu aktywności fizycznej,

palące wyroby tytoniowe,

narażone na silny i długotrwały stres,

z chorobami układu krążenia i zbyt wysokim cholesterolem w rodzinie.

Jak przygotować się do badania cholesterolu?