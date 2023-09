Z całą pewnością po 15 września br. zakaz wwozu do Polski zboża z Ukrainy będzie obowiązywał – poinformował we wtorek (12 września) przed posiedzeniem rządu premier Mateusz Morawiecki. Wyraził nadzieję że rząd przyjmie odpowiednią uchwałę w tej sprawie.

Zakaz wwozu zboża z Ukrainy zostanie utrzymany

– My dziś, po przeprowadzeniu dyskusji, mam nadzieję, że podejmiemy uchwałę, w wyniku której będzie absolutnie jasne dla polskiego rolnika, że niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej embargo przedłużymy

– powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, „nie możemy zgodzić się na to, by cały polski rynek został rozchwiany przez niekontrolowany wwóz” towarów z Ukrainy.

– Chcę zapewnić całą polską wieś, że będziemy zdecydowanie bronić polskiego rolnika i po 15 września zakaz wwozu będzie obowiązywał – zaznaczył Morawiecki.

Podkreślał też, że „będziemy robili wszystko, aby rynek ustabilizować”, ponieważ – jak wskazał – „interes polskiej wsi i polskiego rolnika jest dla nas absolutnym priorytetem”.

Szef rządu zaznaczył, że Polska utrzyma embargo niezależnie od stanowiska Komisji Europejskiej.

Dalsza część tekstu pod postem

Ministerstwo rolnictwa rekomenduje utrzymanie zakazu importu zboża z Ukrainy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus we wtorek (12 września) poinformował, że jego resort rekomenduje rządowi uchwałę, która potwierdzi, że po 15 września br. do Polski nie będzie wjeżdżało zboże ukraińskie; tranzyt będzie jechał, tak jak do tej pory.

Dalsza część tekstu pod postem

Minister @RobertTelus w #SygnałyDnia w @RadiowaJedynka: Dzisiaj polski rząd podejmie uchwałę o przedłużeniu zakazu wwozu ukraińskiego zboża. Nie działamy przeciwko nikomu, ale musimy wypracować narzędzia na przyszłość. pic.twitter.com/dCLvg2V2kw — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) September 12, 2023

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja br. w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

W Brukseli i Strasburgu odbędą się we wtorek kolejne rozmowy w sprawie przyszłości embarga na ukraińskie zboże do pięciu krajów UE, w tym Polski, które wygasa 15 września. Polska uważa, że powinno być ono przedłużone z uwagi na sytuację rynkową. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski wystąpi w debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej ukraińskiego zboża.

Po południu w Brukseli spotkają się dyplomaci pięciu krajów UE – Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Węgier – by rozmawiać o embargu na ukraińskie zboże i sytuacji na rynkach rolnych. Tego samego dnia w PE w Strasburgu będzie obradowało kolegium unijnych komisarzy i temat ukraińskiego zboża znów pojawi się w dyskusji unijnej egzekutywy. Ostateczną decyzję o ewentualnym przedłużeniu embarga ma podjąć właśnie Komisji Europejska.

Późnym popołudniem również w Strasburgu odbędzie się natomiast debata w PE poświęcona embargu. Z informacji PAP wynika, że udział w niej ma wziąć komisarz Wojciechowski.