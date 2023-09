W jednym z lokali w Brodach, w pow. żarskim funkcjonariusze KAS przejęli siedem nielegalnych automatów do gier hazardowych. Szacunkowa wartość urządzeń to 84 tys. zł – poinformowała we wtorek (12 września) rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

– W lokalu znajdowały się cztery działające automaty, na których wyświetlały się ikony gier hazardowych. Na zapleczu znaleziono jeszcze trzy, które nie były podłączone do prądu. Do tego bez koncesji był tam sprzedawany alkohol, co jest kolejnym naruszeniem prawa

– powiedziała rzeczniczka.

Markowicz przypomniała, że urządzanie gier hazardowych poza kasynem bez wymaganej koncesji oraz nieuprawnione posiadanie automatów do gier jest zabronione i karalne. Grozi za to grzywna, do trzech lat więzienia lub obie te kary łącznie.

Z kolei za posiadanie nielegalnych automatów grożą kary w wysokości 100 tys. zł od jednego urządzenia. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale także osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym urządzane są na nich gry.

Postępowanie w opisanej sprawie prowadzi Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp.