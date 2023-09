W weekend sporo słońca, a właściwie wyłącznie słońce. Zachmurzenia jak na lekarstwo i temperatura w lubuskim może przekroczyć 30 stopni Celsjusza – powiedział PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Będziemy cały czas skąpani w słońcu, dzięki Patrycji, czyli układowi wysokiego ciśnienia, który do nas dotarł – dodał. Kiedy nastąpi ochłodzenie?

W weekend, szczególnie w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, temperatura może przekroczyć, wprawdzie tylko na chwilę, ale jednak 31 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nawet ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla tych regionów.

– Temperatura wyniesie tam do 30 stopni, ale jak się pojawi 31 stopni Celsjusza, to ja się wcale nie zdziwię. Szczególnie w niedzielę

– powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Podkreślił, że w całym kraju temperatura przekroczy 20 stopni, nawet nad morzem.

– Temperatura wody też nie jest byle jaka, bo morska od 16 do 20 stopni, a jezior 20-21 stopni

– dodał.

Najchłodniej będzie w Helu – w sobotę 21, w niedzielę 23 stopnie. W Suwałkach 24-25 st., nad samym morzem od 24 do 28 stopni i w obszarach podgórskich do 24. Pozostała część kraju od 27 do 30 stopni Celsjusza.

Ochłodzenie w środę po południu

– Patrycja będzie się miała dobrze, bardzo powoli w weekend będzie słabła, a mocniej odczujemy to dopiero w środę w godzinach popołudniowych, kiedy to dojdzie do przemodelowania pogody. Niż, który się kręci nad północnozachodnią Europą wkroczy na teren Polski, stworzy front atmosferyczny. Będą opady i burze. Ochłodzi się

– dodał.

Prognoza na weekend

Sobota 9 września

W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 29°C do 30°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 14°C do 15°C. Wiatr słaby, południowy.

Niedziela 10 września

W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 29°C do 30°C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 14°C do 15°C. Wiatr słaby, zmienny.

Poniedziałek 11 września