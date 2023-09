Salon jest niewątpliwie najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem w domu. Zatem w tym przypadku istotne znaczenie ma nie tylko funkcjonalność, ale i estetyka. Dziś podpowiemy Wam, jak udekorować ściany w salonie. Poznajcie 3 pomysły.

Pomysł nr 1: galeria Waszych fotografii z efektownym podświetleniem

Salon nie musi być duży, by zachwycał estetyką i stylem. Wystarczy tylko przygotować galerię fotografii na pustej ścianie. Możecie do tego wykorzystać zwykłe antyramy czy ramki passe partout. Jednak dobrze sprawdzą się również zdjęcia na piance , drewnie czy płótnie. Wystarczy, że wybierzecie zdjęcia z galerii zapisanej na smartfonie czy komputerze i stworzycie projekt, a następnie zlecicie wydruk fotografii w wybranym formacie. Możecie postawić na zdjęcia portretowe, pejzaże z odwiedzonych miejsc czy martwą naturę. Swoje fotografie możecie dodatkowo podkreślić efektownym oświetleniem umieszczonym na krawędziach płótna czy pianki. Dobrze sprawdzi się taśma LED. Zwróćcie uwagę, że zarówno zdjęcia na piance, płótnie jak i drewnie wyróżnia ponadczasowy charakter. Tworząc fotogalerię macie wiele formatów do wyboru. Jednocześnie samo projektowanie jest bardzo łatwe i szybkie. Macie też możliwość wyboru mocowania. Możecie wybrać np. mocowanie aluminiowe, zaciskowe czy na wkręty.

Pomysł nr 2: farby strukturalne – stylowe i nowoczesne

Jeżeli lubicie bardziej industrialny styl bądź minimalistyczny, to jedną ze ścian w salonie możecie wykończyć farbą strukturalną. Łączy ona cechy standardowej emulsji oraz tynku. W jej składzie znajdziecie specjalne wypełniacze o różnym poziomie uziarnienia, co pozwala na uzyskanie naprawdę świetnego efektu. Farba strukturalna może imitować piasek, baranek czy też beton, a nawet kamienie naturalne. Można wybrać produkty na bazie farb lateksowych, akrylowych czy akrylowo-lateksowych. Niewątpliwie dużą zaletą struktury jaką uzyskacie jest wysoka paroprzepuszczalność. Do tego ściana jest odporna na wilgoć. Możecie też ukryć nierówne obszary. Ściana zostaje wzmocniona. Dzięki temu jest odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne. Na ścianie bez obaw możecie zawiesić obrazy czy też zdjęcia w ramkach i uzyskać jeszcze ciekawszy efekt. Powierzchnia pomalowana farbą strukturalną jest odporna na zmywanie. W razie konieczności łatwo i szybko możecie usunąć plamę.

Pomysł nr 3: lustrzana ściana – nowoczesność i efekt glamour

Każdy salon niezależnie od kubatury może być bardzo stylowy. Jeżeli chcecie optycznie go powiększyć, a do tego zyskać estetykę high-tech i glamour zarazem, to przygotujcie lustrzaną ścianę. Wystarczy tylko umieścić na niej naklejkę ścienną z lustrem, np. w geometrycznym kształcie czy też mozaikową. Możecie też połączyć ozdobne naklejki lustrzane w formie linearnych pasów. Efekt będzie wręcz imponujący. Lustrzana ściana będzie odbijać wnętrze, zatem sprawiać, że nabierze ono głębi. Będzie się też wydawać optycznie większe. Możecie też pójść o krok dalej i np. na ścianie przykleić lustrzane napisy. Sprawdzą się również fotografie drukowane na szkle akrylowym czy też płycie dibond, która ma lekko połyskującą strukturę. Taka ściana będzie od razu przyciągać spojrzenia i niewątpliwie stanie się reprezentacyjnym i ultra ciekawym elementem wnętrza. Jednocześnie odmieni nawet pospolity salon i doda mu charakteru.