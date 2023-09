Kolejny sukces, pod względem liczby uczestników, Festiwalu Rap Stacja i mimo deszczu, także udane Dni Sławy, to krótkie podsumowanie minionego sezonu wypoczynkowego przez burmistrza miasta. – Nad Jezioro Sławskie przyjeżdża coraz więcej turystów, a my musimy być na to przygotowani – powiedział Cezary Sadrakuła.

Nad Jeziorem Sławskim trwa budowa Klubu na Fali, a jego otwarcie zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.