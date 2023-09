Blisko 200 żołnierzy z 10. Brygady Kawalerii Pancernej przez kilka miesięcy przygotowywało się na świętoszowskim poligonie do wyjazdu do dalekiego Libanu. Zwieńczeniem tego okresu było sprawdzenie ich gotowości do wykonywania zadań poza granicami kraju. Na placu garnizonowym odbyła się także uroczystość ich pożegnania.

Będzie to już 8. zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libanu. Wojskowi byli już między innymi w Kosowie, Czadzie, Iraku czy Afganistanie. Trzon PKW UNIFIL stanowią żołnierze z 10 Batalionu Zmechanizowanego Dragonów. Jak mówi ich dowódca podpułkownik Radosław Wujda są to w pełni przygotowani i doświadczeni specjaliści. Misja w Libanie trwać będzie 6 miesięcy.