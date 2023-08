Okres wiosenno-letni sprzyja odświeżeniu szafy. To również dobra okazja do uzupełnienia jej o nowy streetwear, w tym także o sneakersy z nowych kolekcji. Zastanawiasz się, jakich modeli nie może zabraknąć w Twojej szafie? Nie wiesz, co jest teraz na czasie? Odpowiedź jest prosta – zaszalej i postaw na kolorowe sneakersy z logo ulubionych marek. Szeroką ofertę trampek, butów na platformie i innych propozycji na co dzień znajdziesz w sklepach stacjonarnych Sizeer i online.

Kultowe modele w kolorowej odsłonie

Uwielbiasz klasyki i to one sprawiają, że Twoje streetwearowe serce zaczyna bić mocniej? Co prawda masz w swojej szafie takie legendy, jak buty z serii Nike Air Max czy Vans Old Skool, jednak po głowie chodzi Ci ich odświeżona wersja? W Sizeer znajdziesz ich reedycje w kolorowej odsłonie. Co powiesz na wysokie Nike Dunk High z kolorowymi wstawkami, których barwy przechodzą łagodnie w gradient? A może skusisz się na pomarańczowe Air Jordan 1 MID SE, niebieskie wysokie Converse Chuck Taylor ALL Star CX lub biało-żółto-pomarańczowe Nike Air Force 1 Fontanka Women’s? Dodaj odrobinę świeżości do swoich klasycznych stylówek i uzupełnij szafę o dobrze znane modele w niestandardowej kolorystyce.

Kolorowe sneakersy – sprawdź nowości

Jeśli jednak z wypiekami na twarzy śledzisz informacje o nowych dropach ulubionych marek i wiesz, że będzie to coś niestandardowego, z pewnością znajdziesz je również w Sizeer. Po głowie chodzą Ci kolorowe sneakersy męskie? W takim razie sprawdź rzucające się w oczy niebieskie adidas Gazelle z żółtymi trzema paskami, czerwone Nike Air Max 270 lub żółte Lacoste Carnaby Piquee 123. Jeśli natomiast kolorowe sneakersy damskie to Twój cel poszukiwań, zapoznaj się z serią brązowych New Balance 327 albo zielonych 574 lub skuś się na sneakersy w pastelowych odcieniach, takie jak Puma Cruise Rider Silk lub beżowe adidas Zentic W. A może z kolei przygotowujesz się na sezon festiwalowy, a neonowe kolory to coś, czego szukasz, zobacz wyraziste żółte Nike Space Hippie 04, adidas Astir SN W z zielonymi wstawkami na cholewce lub Fila INSTINX EVO z żółtymi elementami.

Minimalistyczne modele z odrobiną szaleństwa

Jeśli jednak powyższe propozycje to dla Ciebie zbyt odważny krok, zaproś do szafy klasykę z ciekawym dodatkiem. Proste białe, czarne lub beżowe modele, które przełamano niewielką wstawką w bardziej wyrazistym wydaniu, to będzie dobry wybór. Co powiesz na białe trampki Converse Chuck Taylor All Star Flux Ultra z niebieskimi elementami, białe Jordan Jumpman Two Trey z zielonym fragmentem przy podeszwie lub czarne damskie buty Vans UA SK8-Hi Platform 2.0 z kolorowymi nadrukami na cholewce w okolicy kostki. Oczywiście to jeszcze nie wszystkie propozycje, w których modele o prostym designie i w uniwersalnej kolorystyce przełamano kolorowym akcentem. Po więcej wpadaj do salonów stacjonarnych Sizeer lub obczaj asortyment w sklepie online lub w appce.

Do czego nosić kolorowe buty?