Zła historia kredytowa wpływa na znaczne pogorszenie zdolności kredytowej klienta, w związku z czym, gdy dochodzi do wnioskowania o wydanie karty kredytowej z banku pojawią się znaczne trudności. Wnioskodawca może wówczas uchodzić za mało wiarygodnego. W takich sytuacjach intuicja podpowiada, aby szukać produktu, gdzie nie będzie sprawdzana baza BIK ani KRD. Wówczas do gry wchodzą pozabankowe karty kredytowe, dzięki którym można zaspokoić niejedną potrzebę finansową.

Karta kredytowa bez BIK I KRD – czy to możliwe?

Na rynku finansowym obowiązują pewne zasady. Jedną z nich jest każdorazowe sprawdzanie wnioskodawcy pod kątem jego zdolności kredytowej, a co za tym idzie – również historii kredytowej. Historia kredytowa może być negatywna albo pozytywna. Wszystko zależy od wpisów i danych figurujących w bazach dłużników – w Biurze Informacji Kredytowej czy Krajowym Rejestrze Długów. Jeśli klient w przeszłości spłacał zobowiązania terminowo, to wówczas na jego temat powinny widnieć pozytywne wpisy, natomiast jeśli unikał spłaty długu, to wtedy takie informacje będą negatywne.

Praktyka sprawdzania BIK czy KRD (niekiedy też innych baz) występuje przy staraniu się o właściwie każdy produkt finansowy. Nie będą więc to tylko kredyty czy pożyczki. Również bankowe karty kredytowe, jeśli mają być wydane, to tylko takiemu klientowi, który będzie miał na tyle dużą wiarygodność, że instytucja oceni ryzyko kredytowe wystarczająco nisko. Gdyby taka weryfikacja przyniosła odmienny skutek, to wtedy otrzymanie karty kredytowej z banku stanie się raczej niemożliwe. A jak jest w przypadku firm pożyczkowych?

Otóż, że względu na to, że instytucje finansowe niebędące bankami mają dość liberalną politykę pożyczkową, możesz u którejś z nich uzyskać pozabankową kartę kredytową. Taki pożyczkodawca znacznie łagodniej spojrzy na Twój stopień zadłużenia, co na pewno będzie widnieć w rejestrach długów. Wprawdzie, zgodnie z przepisami tzw. Ustawy antylichwiarskiej firmy pożyczkowe mają obowiązek sprawdzać historię kredytową klientów, jednak – jak pokazuje praktyka – przyznawalność różnego rodzaju produktów pozabankowych (w tym kart) bywa wysoka.

Jak działa karta kredytowa?

Dzięki temu produktowi użytkownik może korzystać z pieniędzy w ramach przyznanego limitu – na przykład na zakupy towarów czy płacenie rachunków – a tak zaciągnięty dług spłacać w dogodnym dla siebie momencie. Należy jednak pamiętać, że obowiązują comiesięczne kwoty minimalne, które klient jest zobowiązany uiścić. Ponadto karty posiadają okres bezodsetkowy, czyli czas, w którym klient może bez opłat uregulować zadłużenie już po terminie spłaty. O kartach kredytowych warto też wiedzieć to, że można nimi płacić zarówno stacjonarnie jak i online. Możliwe są też inne funkcje, np. wypłata z bankomatu, ale niejednokrotnie wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Czym jest karta kredytowa z limitem kredytowym?

Pozabankowa karta kredytowa z limitem jest produktem, dostępnym dla dość szerokiego grona klientów. Środki, które można w ten sposób uzyskać, mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Finansowanie jest przyznawane jednorazowo, a dług należy spłacać co miesiąc. Posiadanie pozabankowej karty kredytowej może przynieść dodatkową korzyść w postaci finansowej poduszki bezpieczeństwa.

Warto wiedzieć, że oprócz tradycyjnej, plastikowej karty, którą można umieścić w portfelu istnieje jeszcze wirtualna karta kredytowa. Nie posiada formy fizycznej, pozostaje natomiast zapisana w pamięci smartfona. Taki produkt również posiada nazwę swojego wydawcy, datę ważności, kod CVV/CVC oraz numer składający się z 16 cyfr. Wirtualną kartę kredytową można otrzymać na podobnych zasadach, co jej plastikowy odpowiednik.

Czy mając długi, można otrzymać kartę kredytową?

Jeśli myślisz o karcie kredytowej, a posiadasz jeszcze niespłacone długi, to teoretycznie masz szansę na uzyskanie takiego produktu. Pamiętaj jednak, że nie bez znaczenia będzie kwestia tego, czy regularnie spłacasz zobowiązania. Możesz mieć niejeden dług, ale jeśli wierzyciel musi się upominać o swoją należność albo co gorsza zawiadomił już komornika, to niestety odpowiedzialny pożyczkodawca odmówi Ci wydania produktu. Do posiadania karty kredytowej z instytucji pozabankowej wymagana jest przynajmniej minimalna wiarygodność.

Które firmy oferują kartę z limitem dla zadłużonych?

Jeśli chodzi o karty kredytowe z limitem dla zadłużonych, to można skorzystać z oferty którejś z poniższych firm:

Karta kredytowa Axi Card. Jeśli masz ukończone 21 lat, to możesz otrzymać pozabankową kartę kredytową od Axi Card z limitem do 6000 zł na 36 miesięcy. Firma może poprosić Cię o przedłożenie umowy o pracę albo wyciągów z konta bankowego. Karta kredytowa NetCredit. NetCredit oferuje kartę kredytową dla zadłużonych, która jest przyznawana klientom powyżej 20 roku życia. Jest to przykład wirtualnej karty kredytowej, gdzie można skorzystać z limitu nawet do 10 000 zł. Karta Kredytowa Super Grosz. Również Super Grosz oferuje wirtualną kartę kredytową z opcją podpięcia produktu pod cyfrowy portfel. Maksymalny limit na karcie wynosi aż 20 000 zł. Jeśli jesteś polskim obywatelem między 20 a 80 rokiem życia, to śmiało możesz wnioskować o ten produkt. Natomiast jeśli jesteś osobą zadłużoną, to wprawdzie sam fakt aktualnego spłacania długów nie przeszkodzi Ci w uzyskaniu produktu, ale nie możesz mieć opóźnień w spłatach wierzytelności.

Należy pamiętać o tym, że wnioskodawca powinien posiadać jakikolwiek dochód, gdyż warunkiem otrzymania karty kredytowej jest zdolność klienta do spłaty zadłużenia.