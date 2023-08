Brzeźnica była gospodarzem tegorocznych dożynek powiatu żagańskiego. Wydarzenie związane z podziękowaniem za plony przeprowadzono przy boisku sportowym. Podczas spotkania rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe a na stoiskach można było skosztować regionalnych potraw. – Takie wspólne biesiadowanie jest ważne. Po pierwsze integrujemy się, a co równie istotne dbamy o tradycję i przekazujemy ją kolejnym pokoleniom – mówi starosta powiatowy Henryk Janowicz:

Podczas dożynek koła gospodyń wiejskich zadbały o regionalne smaki. – Dziękujemy w ten sposób ziemi, za to, co nam dała i dzielimy się z innymi – mówią gospodynie:

Za tegoroczne zbiory dziękowali także pszczelarze. – To, co daje nam natura dzięki pracy naszej i pszczół służy wszystkim. To pyszny miód, ale i zapylone przez owady kwiaty, które dają owoce – mówią Kamila i Damian Hływa:

Takie wydarzenia, to również przekazywanie ważnej tradycji. – W naszym zespole tych tradycyjnych wartości uczą się kolejne pokolenia – mówi Jadwiga Parecka prowadząca Zespół Górali Bukowińskich Watra:

Dodajmy, że w kategorii wieniec tradycyjny najwyżej oceniono koło gospodyń z Nowej Koperni. Zdaniem jurorów najpiękniejszy wieniec nowoczesny stworzyła Nowa Jabłona.