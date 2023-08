Do 10 lat więzienia grozi 12 członkom grupy przestępczej zatrzymanym przez policjantów z Poznania. Złodzieje kradli samochody w Niemczech, a następnie przewozili je do Polski i demontowali na części – poinformowała w środę poznańska prokuratura.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że według ustaleń śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i poznańską prokuraturę okręgową, składająca się z kilkunastu osób zorganizowana grupa działała na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego. Przestępcy kradli auta na terenie Niemiec, a następnie przewozili je do Polski, demontowali i sprzedawali pozyskane części.

„Ten przestępczy proceder trwał co najmniej od marca do sierpnia tego roku, swoim zasięgiem obejmując Berlin i Brandenburgię. Celem kradzieży były konkretne samochody, które następnie ekspediowano do Polski i przekazywano paserom na terenie całego kraju. Według wstępnych ustaleń, łupem grupy padło 11 pojazdów o łącznej wartości prawie miliona złotych” – podał prok. Wawrzyniak.