„To standardowe szkolenie, jakie prowadzą WOT, a nie letni wypoczynek” – podsumowała oficer prasowa 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bramę koszar jednostki w Lesznie przekroczyło ponad 120 ochotników. Rozpoczęli szkolenie w ramach „Wakacji z WOT”.

– Przyszli terytorialsi pobrali pełne wyposażenie niezbędne do odbycia szkolenia podstawowego. W ciągu najbliższych dwóch tygodni będą uczyć się elementarnych zagadnień z zakresu taktyki, pierwszej pomocy medycznej na polu walki, bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Rekruci zapoznają się także z podstawami topografii, która jest niezbędna w codzienności wojskowej

– podkreśliła oficer prasowa 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej por. Anna Jasińska-Pawlikowska.

Dodała, że na szkolenie podstawowe, które zakończy się przysięgą w Lesznie, wcieliło się ponad 120 ochotników. Szkolenie potrwa 16 dni.

Jasińska-Pawlikowska tłumaczyła, że podczas wcielenia, dowódcy sprawdzą, z jaką kondycją ochotnicy przekraczają bramę koszar w Lesznie. Już w sobotę rekrutów czeka sprawdzian z wychowania fizycznego oraz dopełnienie ostatnich formalności.

Dodała, że projekt „Wakacje z WOT” to wyjście naprzeciw potrzebom pełnoletnich uczniów czy studentów, którzy aktualnie mają przerwę w nauce. „To standardowe szkolenie, jakie prowadzą WOT, a nie letni wypoczynek” – zaznaczyła.

– Na zakończenie szkolenia, ochotnicy będą musieli zdać egzamin z pętli taktycznej, który pozwoli zweryfikować, czy kandydaci przyswoili wiedzę. Oczywiście „szesnastka” to dopiero wstęp do dalszego szkolenia. Po złożeniu przysięgi, terytorialsi będą kształcić się jeszcze 3 lata, nim osiągną gotowość bojową. Tym razem żołnierze złożą przysięgę w Lesznie 2 września. Następnie trafią na dalsze szkolenie do swoich macierzystych batalionów