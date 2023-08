W czas sierpniowych wakacyjnych dni w żarskim oddziale Ligi Obrony Kraju organizowane są zajęcia strzeleckie dla dzieci i młodzieży. W obiekcie przy ulicy Czerwonego Krzyża każdy może spróbować swoich sił pod okiem instruktorów.

Zajęcia trwać będą do końca miesiąca. Ich celem jest propagowanie strzelectwa sportowego. To również integracja najmłodszych żaran. Każde spotkanie poprzedza instruktaż dotyczący bezpieczeństwa podczas zajęć, a potem już tylko tarcza i zgrywanie oka z przyrządami celowniczymi. Jak mówią uczestnicy wydarzeń na żarskiej strzelnicy, to zupełnie nowy i zarazem ciekawy sposób spędzania wakacji:

Dodajmy, że w ostatni dzień zajęć przeprowadzone zostaną mistrzostwa strzeleckie. Dla najlepszych z najlepszych przewidziano nagrody.