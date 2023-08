Prace przy budowie wiaduktu w żarskiej dzielnicy Kunice dobiegają końca. Wartość zadania to kwota prawie 5 milionów złotych. Pieniądze pochodzą w całości ze środków własnych miasta.

Przypomnijmy, most został zamknięty ze względu na zły stan techniczny 13 lat temu. – Jest to ważny ciąg komunikacyjny. Roboty potrwają do końca miesiąca. Po dalszych procedurach związanych z odbiorem będzie można korzystać z przejazdu wiaduktem – mówi Rafał Fularski z magistratu:

– Była to praca praktycznie od podstaw ze względu na stan techniczny konstrukcji – zaznacza Rafał Fularski:

Dodajmy, że od dziś w Żarach rozpoczyna się także przebudowa ulicy Moniuszki. Będą zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.