W czasie uprawiania sportu bardzo ważna jest wygoda oraz komfort. Odpowiednio dobrany strój oraz obuwie to klucz do sukcesu w tym zakresie, ponieważ nawet najbardziej doświadczony i świetnie przygotowany sportowiec może przegrać zawody, jeżeli wystartuje w niewygodnym i krępującym jego ruchy ubraniu. Triathlon jest bardzo wymagającą dyscypliną, więc tym bardziej warto zadbać o dobrze dobrany strój.

Strój startowy na triathlon – na co postawić, jaki kupić i co jest do wyboru?

Obecnie na rynku jest cała masa ciekawych ubrań sportowych w różnych stylach i kolorach. Co ciekawe, stroje triathlonowe również nie są jednorodne. Na co zwrócić uwagę w trakcie zakupów? Przede wszystkim warto dokładnie sprawdzić rozmiarówkę, ponieważ to, że zawsze nosiłeś rozmiar L wcale nie znaczy, że w przypadku strojów sportowych również tak będzie. Dobrze dopasowane ubranie na zawody to zupełna podstawa, więc zdecydowanie warto poświęcić chwilę na to, aby zmierzyć się i sprawdzić wymiary stroju, który chcesz zakupić przez Internet. Na rynku można obecnie znaleźć wiele ciekawych rozwiązań dla sportowców – są dostępne stroje triathlonowe zarówno z krótkim rękawkiem, jak i bez rękawów. Estetyka strojów sportowych pokazuje, że w sporcie też można być modnym!

Kupujemy wygodny strój na triathlon: garść praktycznych porad od nas

Szukając idealnego ubrania sportowego na zawody, koniecznie zwracaj uwagę na jakość materiałów, z których uszyto kombinezony. Tylko wysoka jakość i dobre wykonanie dadzą Ci komfort i wygodę, której przecież oczekujesz. Część pływacka wymaga dopasowanego stroju pływackiego, ale w trakcie biegania oraz jazdy na rowerze o wiele lepszy będzie zestaw w postaci koszulki oraz spodenek. Tak, kompletowanie strojów na zawody wymaga nakładów finansowych, ale jeżeli chcesz związać się z tym sportem na lata, naprawdę warto. Nie oszczędzaj na ubraniach sportowych, jeżeli jesteś pewny/-a swojego entuzjazmu i zachwytu wobec konkretnej dyscypliny. Pamiętaj też, że każda z trzech części triathlonu jest tak samo ważna. Musisz się dobrze przygotować na każdą z nich, dlatego odpowiednio dobrane stroje są w tym przypadku koniecznością.

Bieganie i rower: dwuczęściowy czy jednoczęściowy strój będzie lepszym rozwiązaniem?

Obecnie na rynku oprócz zestawów w postaci koszulki i spodenek na część rowerową oraz biegową można kupić też jednoczęściowe kombinezony. Która z tych opcji jest lepsza? Wiele tutaj zależy od Twojego komfortu. W czym będziesz czuć się lepiej? Jeżeli jesteś tradycjonalistą, który od lat trenuje w tym samym stroju złożonym z zestawu, postaw na wysokiej jakości koszulkę oraz spodenki. Zwróć jednak uwagę na to, aby były uszyte z dobrej jakości materiałów, które odprowadzają wilgoć i pot. Lubisz eksperymentować? W takim razie postaw na jednoczęściowy strój startowy z zapięciem na zamek. Tego rodzaju ubranie doskonale sprawdza się na średnich oraz krótkich dystansach. Jeżeli będziesz uczestniczyć w dłuższych zawodach, lepszym wyborem na część rowerową oraz biegową będzie tradycyjna koszulka oraz spodenki.