Władze Collegium Pollonicum w Słubicach poinformowały o śmierci profesora Andrzeja Pukacza. Był pełnomocnikiem rektora w Collegium Polonicum w Słubicach. Społeczność naukowa Uniwersytetu Adama Mickiewicza żegna lubianego hydrobiologa.

Profesor Andrzej Pukacz zmarł wczoraj (8 sierpnia), najprawdopodobniej podczas badań terenowych w jeziorze Turkusowym w Parku Krajobrazowym Łuk Mużakowa. Miał 44 lata. Nie jest na razie znana przyczyna śmierci, ani data i miejsce pogrzebu.

– Bywają takie chwile, kiedy trudno cokolwiek powiedzieć. I trudno uwierzyć. Proszę wybaczyć, że tak nieoficjalnie… Dziękuję za wszystko, co Pan Profesor zrobił dla UAM, dla Collegium Polonicum w Słubicach. Dziękuję za to, że Pan był i za to jak Pan był