Diecezjalna Caritas zachęca do udziału w konkursie „First to help”.

Jest to inicjatywa skierowana do osób, które od momentu wybuchu wojny w Ukrainie były zaangażowane w pomoc uchodźcom. Chodzi przede wszystkim o wolontariuszy, którzy na co dzień pracowali w magazynach, na dworach kolejowych, a także pomagali na inne sposoby.

Jak mówi Sylwia Grzyb z Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w konkursie mogą wziąć udział także pracownicy służby zdrowia, ale i dziennikarze czy fotografowie:

Jak zapewnia Sylwia Grzyb, na terenie diecezji nie brakuje osób, które chętnie pomagały uchodźcom z Ukrainy i wciąż to robią:

Prace konkursowe należy przesyłać do 18 września tego roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Caritas.