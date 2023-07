Według stanu z godz. 12.30 (godz. 11.30 w Polsce) w rosyjskim ataku rakietowym na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie w poniedziałek (31 lipca) zginęły cztery osoby, a 43 zostały ranne – poinformowały ukraińskie służby ratunkowe. Wcześniej podawano, że śmierć poniosły dwie osoby.

Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w której bierze udział 230 ludzi. Udało się im uratować troje osób, ewakuowano 30.

Lokalne władze podały, że wśród ofiar śmiertelnych jest 10-letnie dziecko.

Rosyjskie wojska ostrzelały Krzywy Róg, miasto pochodzenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, dwoma pociskami rakietowymi. Trafiono w blok mieszkalny i placówkę oświatową.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B

— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 31, 2023