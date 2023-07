Zastanawiasz się, jak działają pożyczki na dowód? Przede wszystkim mówimy tu o pożyczkach z formalnościami ograniczonymi do minimum. To właśnie mają na myśli instytucje finansowe, które używają hasła reklamowego “pożyczki na dowód”. Nie musisz martwić się kompletowaniem dodatkowych dokumentów. Plusem jest nie tylko wygoda, ale też spora szybkość działania takiej pożyczki.

Pożyczki na dowód online

Co to jest pożyczka na dowód? W przypadku tego produktu wystarczy posiadać aktualny dowód osobisty do potwierdzenia tożsamości. Wnioskodawca nie musi dostarczać żadnych zaświadczeń, czy dodatkowych dokumentów.

Poza ograniczoną liczbą wymagań, pożyczki na dowód działają podobnie do innych pożyczek online. Mamy więc prosty wniosek na stronie www i krótki czas oczekiwania na wypłatę środków. Przyznawalność pożyczek na dowód również jest wysoka.

Jak wnioskować o pożyczkę na dowód?

Podobnie do innych pożyczek i chwilówek online, pożyczki na dowód są dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Wystarczy jedynie wypełnić prosty formularz na stronie parabanku. Jak krok po kroku złożyć wniosek?

wybierz najbardziej atrakcyjną pożyczkę na dowód

przejdź na stronę pożyczkodawcy

załóż konto i przejdź do formularza – wniosku o pożyczkę

wybierz kwotę pożyczki, sposób i termin spłaty (np. ilość rat)

wypełnij pozostałe pola wniosku, także dane osobowe, źródło dochodów, itp.

przejdź pomyślnie weryfikację tożsamości (np. załączając skan dowodu osobistego)

poczekaj na decyzję w sprawie pożyczki

odbierz pieniądze – przelew na wskazany numer rachunku

spłać pożyczkę w terminie

Gdzie szukać ofert pożyczek na dowód?

Pożyczki na dowód są dziś dostępne w naprawdę wielu firmach. Każdy może samodzielnie sprawdzić ich oferty, Może to jednak zająć sporo czasu. Zdecydowanie polecamy więc poszukanie rankingu pożyczek na dowód przez Internet.

W takim miejscu można jednocześnie zobaczyć wiele aktualnych ofert. Przy okazji poznamy opinie dotychczasowych użytkowników – klientów pożyczek na dowód. To ważne, aby poznać sposób funkcjonowania danej instytucji.

Ranking pożyczek na dowód przez Internet

Porównanie pożyczek na dowód dostępne na stronie https://super-pozyczka.pl/pozyczki-na-dowod/ pozwala zestawić ze sobą w kilka chwil porównać takie parametry, jak

minimalny i maksymalny koszt pożyczki

sposób i okres spłaty

czas oczekiwania na wypłatę

dostępność pierwszej darmowej pożyczki

W kilka chwil poznamy też więcej istotnych szczegółów na temat firm udzielających pożyczek na dowód. Do najważniejszych informacji należy oczywiście aktualna wysokość RRSO. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pokazuje to, jakie są łączne opłaty w związku z pożyczką. Podsumowanie w formie procentu od pożyczonej sumy i w ujęciu rocznym pozwala porównać różne oferty z odmiennym sposobem spłaty.

Największe plusy pożyczek online na dowód

Do zalet pożyczek na dowód przez Internet należą bez wątpienia:

wygoda – możesz dostać pieniądze bez wychodzenia z domu

pieniądze przeznaczasz na dowolny cel

brak zbędnych formalności – wystarczy dowód

niskie wymagania stawiane pożyczkobiorcom

krótki czas od akceptacji wniosku do pieniędzy na Twoim koncie

spłata w jednej transzy lub w dogodnych ratach

dostępność darmowych pożyczek dla nowych klientów

Jak widać, ten typ pożyczek przez Internet ma sporo zalet. Zdecydowanie warto zainteresować się tym rozwiązaniem, w szczególności darmową pierwszą pożyczką.

Czy pożyczka na dowód może być alternatywą dla kredytu w banku?

Jak widać, pożyczki na dowód są dość ciekawą opcją. Czy mogą być jednak alternatywą dla bankowych kredytów gotówkowych? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli szukasz niewielkiej sumy pieniędzy. W bankach musimy bowiem liczyć się z wieloma formalnościami. Każdy klient jest także dokładnie prześwietlany przez bank – musi wykazać się nienaganną historią kredytową. Również odpowiednia zdolność kredytowa jest obowiązkowa.

Pożyczki na dowód są dostępne w dużo szybszy i wygodniejszy sposób, bez wychodzenia z domu.