Jak co roku w sierpniu reportażyści Radia Zachód regenerują siły i przygotowują nowe tematy, aby od września, po wakacjach zaprezentować ciekawe premiery. Oczywiście nie zostawiamy Państwa bez reportażowego wsparcia. Przygotowaliśmy zestaw audycji już prezentowanych w naszych cyklach, które z racji teamu korespondują z nastrojem wakacji. Ciekawi ludzie i historyczne miejsca z naszego regionu dostarczą informacji, wzruszą i zaciekawią.

Pod opisem zamieszczamy link do całej zapowiedzi, reportażu i zdjęć. Zapraszamy…

30.07 (niedziela) „Brzydkie Kaczątko”– reportaż Cezarego Galka

Agnieszka Jadwiga Grochala urodziła się w 1993 roku w Gorzowie Wlkp., a wychowała z dala od cywilizacji w leśniczówce Złotawa nieopodal wsi Rokitno koło Strzelec Krajeńskich. Podobnie jak rodzeństwo zaczęła naukę w szkole muzycznej, ale w odróżnieniu od nich nie traktowała gry na fortepianie, jako życiowej pasji. Często podczas ćwiczenia płakała, Zawsze jednak chciała śpiewać, choć uważała, że ma przeciętny głos i nic nie potrafi. Od trzech lat jest związana z Teatro dell’Opera w Rzymie. Jak doszło do tej przemiany? Podobno marzenia się spełniają…, ale o tym w reportażu.

Link do reportażu.

2.08 (środa) „Kwiaty to jej specjalność”- reportaż Izabeli Patek

Pani Halina Sobczyk zawsze lubiła malować. Z różnych powodów nie odbyła studiów plastycznych. Wykształciła się i pracowała w zawodzie architekta. Dopiero w wieku dojrzałym, kształcąc się na studiach podyplomowych z zakresu malarstwa oraz biorąc udział w plenerach plastycznych, rozwinęła pasję malarską. Z czasem jednak jej malarską wizytówką stały się kwiaty. Szczególnie ukochała te polne, układane w przypadkowo znalezionych wazonach i słoikach. Życie Pani Haliny zakłóciła walka z chorobą nowotworową. I to właśnie malarstwo pomogło ją przetrwać. Artystka chce jak najszybciej powrócić tworzenia, by malować swoje ukochane kwiaty. Wszak kwiaty to Jej specjalność.

Link do reportażu.

6.08 (niedziela) „Człowiek, który rozmawia z dzwonami” –reportażu Cezarego Galka

Reportaż o lubuskich dzwonach i pasji ich znawcy dr. hab. Marcelego Tureczka. Wszystko zaczęło się w małej wsi Wyszanowo koło Międzyrzecza, gdzie mieszka od urodzenia. Jako dziecko z kolegami bawił się często w miejscowym kościele, a tam przed schodami na wieżę stał średniowieczny, pęknięty dzwon. Był niemy, ale w chłopcu zaszczepił ciekawość, która później zmieniła się w pasję całego życia. Dziś jest jednym z nielicznych w Polsce kampanologów, czyli znawców dzwonów. Jest też profesorem. Uniwersytetu Zielonogórskiego, historykiem i znawcą zabytków historii, który specjalizuje się w problematyce strat i ochrony dóbr kultury. Jest autorem ok. 200 publikacji naukowych, w tym 20 autorskich książek. Pan Marceli opowie o swojej pasji i najważniejszych spotkaniach z historią lubuskich dzwonów.

Link do reportażu.

9.08 (środa) „Zobaczyć i przeżyć”- reportaż Izabeli Patek

Na co dzień Katarzyna Mielcarek pracuje w barlineckim Centrum Informacji Turystycznej, ma jednak swoje życiowe pasje: fotografię i malarstwo. Od kilkunastu lat przygotowuje też widowisko pt. „Koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej”. Jest autorką scenariusza, widowisko reżyseruje i realizuje. Pochodzi z Gorzowa, lecz swoje życie od trzydziestu lat wiąże z Barlinkiem. W życiu artystki bardzo ważną rolę odegrała znajomość z wybitną artystką Romaną Kaszczyc. Obie panie łączyła miłość do sztuki i natury.

Link do reportażu.

13.08 (niedziela) „Historia kresowa z chustą Weroniki w tle”- cykl dokumentalny Cezarego Galka cz. I

Pod koniec 2021 roku grupa mieszkańców wsi Pyrzany w czasie porządkowania miejscowego kościoła odnalazła tajemniczy przedmiot. Wyglądał jak brudna i pozaginana szmatka. Gdyby nie sygnatura, prawdopodobnie wylądowałby w koszu. Po rozwinięciu i rozprostowaniu płótna ukazała się znana z licznych prac malarskich twarz Chrystusa, odwzorowana na chuście św. Weroniki, podanej niosącemu krzyż Jezusowi do otarcia twarzy. Skąd malarski Veraikon znalazł się na zapleczu budynku, który do zakończenia wojny był niemiecką gospodą i wiejską salą? W części pierwszej poznamy okoliczności odnalezienia obrazu i kresowe wspomnienia miejsc, z których przyjechał do Pyrzan. W części drugiej podążymy do Krakowa śladem autora Mariana Słoneckiego, gdzie na Wawelu, jako profesor Akademii Sztuk Pięknych dożył swoich dni. W pracowni konserwacji zobaczymy też obraz i poznamy okoliczności jego restauracji.

15.08 (wtorek) „Obraz sercem malowany” – cykl dokumentalny Cezarego Galka cz. II

Link do reportażu.

16.08 (środa) „W głowie malowane”- posłuchaj reportażu Elżbiety Wozowczyk-Leszko

Andrzej Troc jest zielonogórzaninem od urodzenia. Artysta nieprofesjonalny, czyli „totalny samouk”, jak sam mówi o sobie. W wieku 50 lat odnalazł sposób na poradzenie sobie z targającymi nim emocjami, drzemiącymi w głowie demonami. Emocje zaczął przelewać na papier, a później na płótno. Zaczęło się od rysunków w zeszycie. Małe obrazy z czasem rosły i w końcu trafiły na duży format, pokazując surrealistyczne światy artysty uwięzione do tej pory w jego duszy i głowie. Niejednoznaczność dzieł jest często przerażająca, szarość i brutalność życia to prawda o życiu zawarta w obrazie. Nie brakuje też alegorii i czarnego humoru charakterystycznego dla dzieł surrealisty. Po latach pracy przy sztaludze wypracował własny, niepowtarzalny i rozpoznawalny styl. Jego obrazy można dziś oglądać nie tylko w galeriach, ale też w miejscach publicznych, prywatnych mieszkaniach i intrenecie. Jeden z nich trafił do autorki reportażu, po latach postanowiła pójść jego śladem.

Link do reportażu.

20.08 (niedziela) „Grabe i inni”- reportaż Cezarego Galka

Co kryją stare nuty przez lata gromadzone przez żagańskich kanoników? Dr hab. Jerzy Markiewicz, który z pasją od 47 lat zawodowo zajmuje się muzyką, kilka lat temu, poszukując repertuaru regionalnego dla swojego zespołu Cappella Viridimontana, trafił na zbiór ponad sześćdziesięciu rękopisów, który po rozwiązaniu klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu w roku 1810, został przewieziony do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, a po II wojnie światowej znalazł się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. „Thesaurus Chori Saganensis – przywracanie XVIII w. zabytków do życia muzycznego” to projekt Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores”, realizowany jest we współpracy z Miastem Żagań, Uniwerstyteme Zielonogórskim i Polskim Radiem ,,Radio Zachód S.A”.

Link do reportażu.

23.08 (środa) „Szprotawskie tajemnice”- posłuchaj reportażu Marzeny Wróbel

Regionaliści Maciej Boryna i Aniela Ciechalewska aktywnie działają w Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Gdzie stary Felix ukrył srebra, gdzie stoi szprotawski Nepomucen, ile krzyży pokutnych znajduje się w okolicach Szprotawy? To tylko kilka pytań, na które starają się odpowiedzieć. Jak się okazuje, tereny powiatu żagańskiego skrywają niejedną tajemnicę. Ich pasja rodziła się powoli. Jednak z każdym kolejnym odkryciem, zachęcali także innych mieszkańców Szprotawy i okolic do poznawania swojej małej ojczyzny. I tak dzięki zaangażowaniu samych mieszkańców w ostatnim czasie udało się odkryć kolejny krzyż pojednania, tajemniczy słup pod Szpotawą, a także zapomniany Dąb Kotwicza.

Link do reportażu.

27.08 (niedziela) „W poszukiwaniu brązowych karłów”- posłuchaj reportażu Cezarego Galka

Ludzkość od początku istnienia patrzy w niebo szukając tam obecności boskich i odbicia spraw ludzkich, rodzących pytania natury egzystencjonalnej i duchowej. Dr Bartosz Gauza studia magisterskie o specjalności Astrofizyki Komputerowej ukończył na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2011 roku. Od tego czasu zajmuje się poszukiwaniem i badaniem tzw. brązowych karłów oraz masywnych planet pozasłonecznych. 10 maja 2023 roku ogłoszono wyniki do Drugiego Cyklu Obserwacyjnego kosmicznego superteleskopu Jamesa Webba. Spośród 1602 złożonych do realizacji wniosków, zaakceptowano niespełna 250. Dr Bartosz Gauza został członkiem międzynarodowego zespołu, którego projekt będzie tam realizowany. Grupę roboczą tworzy łącznie 27 astrofizyków z całego świata.

Link do reportażu

30.08 (środa) „Zawsze gdzieś czai się piękno”– posłuchaj reportażu Elżbiety Wozowczyk- Leszko

Pani Halina Sobczyk zawsze lubiła malować. Z różnych powodów nie odbyła studiów plastycznych. Wykształciła się i pracowała w zawodzie architekta. Dopiero w wieku dojrzałym, kształcąc się na studiach podyplomowych z zakresu malarstwa oraz biorąc udział w plenerach plastycznych, rozwinęła pasję malarską. Bardzo lubi malować pejzaże i martwe natury. Malarka ma na swoim koncie również cykl portretów znanych postaci ze świata kultury i polityki Gorzowa. Z czasem jednak jej malarską wizytówką stały się kwiaty. Szczególnie ukochała te polne, układane w przypadkowo znalezionych wazonach i słoikach. Życie Pani Haliny zakłóciła walka z chorobą nowotworową. I to właśnie malarstwo pomogło ją przetrwać. Artystka chce jak najszybciej powrócić tworzenia, by malować swoje ukochane kwiaty. Wszak kwiaty to Jej specjalność.

Link do reportażu.

FOTO PIXABAY