Z Czech do Polski płyną śnięte ryby – poinformowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zauważono je na wodach granicznych Odry na wysokości miejscowości Chałupki (woj. śląskie). Minister klimatu i środowiska przekazała, że rozmawiała już z czeskim ministrem środowiska, który potwierdził śnięcia ryb w Odrze po stronie czeskiej. Na nagraniu wykonanym z mostu na Odrze widać, jak czeskie służby wyławiają śnięte ryby.

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Służby wyłowiły już 1000 ryb z Odry

W Bohumilu i Chałupkach czeskie i polskie służby rozstawiają zapory, które mają powstrzymać spływanie śniętych ryb w dół Odry.

W działaniach bierze udział 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Rybackiej oraz pracownicy PGW Wody Polskie. Służby wyławiają z wody śnięte ryby. Są to pojedyncze sztuki m.in. leszcze, świnki i brzany. Do tej pory zebrano ok. 1000 śniętych ryb. W użyciu jest 6 jednostek pływających. Służby ze sobą współpracują i pozostają w stałym kontakcie z resortem klimatu i środowiska. Akcja będzie prowadzona do skutku.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Pracownicy @WodyPolskie w Gliwicach wspólnie ze Strażą Pożarną zbierają śnięte ryby na granicznym odcinku rzeki Odry w Chałupkach. Współpracujemy że służbami @WojewodaSlaski. Zbierane ryby mają różne rozmiary,źródła ich śnięcia znajdują się poza PL. pic.twitter.com/IqzuSMMKCB — RZGW w Gliwicach (@RZGWwGliwicach) July 26, 2023

Pobrano próbki tkanek ryb i wody

Na miejscu czynności prowadzili Wojewódzki Lekarz Weterynarii, a także inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz służby wojewody śląskiego. Do badań pobrano próbki tkanek ryb oraz próbki wody – obecnie są analizowane. Na miejscu jest Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Minister Moskwa rozmawiała z Ministrem Środowiska Czech

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, po otrzymaniu informacji o obecności śniętych ryb w Odrze na odcinku granicznym, pilnie skontaktowała się telefonicznie z Ministrem Środowiska Republiki Czeskiej. Petr Hladik potwierdził śnięcia ryb w Odrze po stronie czeskiej blisko polskiej granicy. Przekazał również, że pobrano próbki do analiz. Ministrowie uzgodnili, że polska strona będzie informowana na bieżąco o sytuacji oraz o wynikach badań.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Pilnie skontaktowałam się telefonicznie z Ministrem Środowiska Republiki Czeskiej Petrem Hladikiem, który potwierdził śnięcia ryb w Odrze po stronie czeskiej blisko granicy. Minister przekazał, że na miejsce udały się służby w celu poboru próbek do analiz. Jesteśmy w kontakcie.… pic.twitter.com/Nld0RMWXll — Anna Moskwa (@moskwa_anna) July 26, 2023

O śniętych na Odrze rybach poinformowały Wody Polskie

W godzinach południowych 26 lipca pracownicy Wód Polskich w trakcie wizji terenowej na wysokości miejscowości Chałupki zauważyli kilkadziesiąt sztuk śniętych ryb. O zdarzeniu zgodnie z procedurą poinformowali pozostałe służby. Obecnie przez Polskę przetaczają się ulewne deszcze. Gwałtowne zjawiska mają wpływ na nagłe zmiany poziomu wody oraz jej parametrów, wypłukiwanie zanieczyszczeń.

Odra objęta monitoringiem

Odra w Polsce jest objęta stałym monitoringiem, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ prowadzi bieżące analizy parametrów wody i badania pod kątem obecności „złotej algi”, a każdy zgłoszony incydent śnięcia ryb jest wnikliwie badany. Informacje są dostępne na stronie www.gov.pl/web/odra oraz na profilach w mediach społecznościowych: Sztab dla Odry.