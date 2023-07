Wśród propozycji rynkowych niewątpliwie wyróżniają się nowoczesne pralki. Warto na nie stawiać z wielu powodów. Obok ciekawego designu charakteryzują się wieloma przydatnymi funkcjami. Wśród nich warto wymienić takie jak m.in. oszczędność prądu, oszczędność wody, błyskawiczne pranie. Nowoczesne funkcje pralki umożliwiają także pranie w niskiej temperaturze. O jakich warto jeszcze wiedzieć przed podjęciem decyzji zakupowej. Podpowiadamy.

Nowoczesne pralki – na co zwracać uwagę przy wyborze danego modelu? Możliwość dołożenia prania, pranie ręczne – na jakie funkcje jeszcze zwracać uwagę? Parametry prania w nowoczesnych pralkach – podsumowanie

Nowoczesne pralki – na co zwracać uwagę przy wyborze danego modelu?

Zanim sprawdzimy czy nasza pralka jest nowoczesna, musimy wziąć pod uwagę kilka podstawowych kwestii, które charakteryzują dobre modele. Od tego zależy zarówno skuteczność prania, jak i żywotność urządzenia. Nowoczesna pralka ma dodatkowe funkcje, które zapewniają skuteczne pranie, a co za tym idzie – pachnące ubrania w duecie z ułatwieniem obsługi.

Wybierając pralkę należy zwrócić szczególną uwagę na tego typu poniższe podstawowe kwestie, które definiują jakość użytkowania:

rodzaj danego modelu – wśród dostępnych na rynku modeli wyróżniamy pralki wirnikowe. Tego rodzaju urządzenia stanowią najtańszy i najprostszy rodzaj tego typu urządzeń. Tutaj nie ma jednak mowy o funkcjach dodatkowych. Możemy za to liczyć na niski poziom obrotów w duecie z małym załadunkiem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że napełnienie wodą pozostaje po naszej stronie. Obok tych cech możemy liczyć na mniejsze gabaryty niż w przypadku pralek automatycznych. Te drugie mają swoją nazwę nie bez powodu. Wszystko dlatego, że cały proces prania odbywa się automatycznie. Do nas należy jedynie załadunek, a następnie dodanie detergentu. Koniec czynności, to wciśnięcie przycisku – start.

silnik – tu stoimy przed dokonaniem wyboru pomiędzy szczotkowym a inwerterowy. W przypadku pierwszego mowa o wyposażonych w elementy zwane szczotkami, które ocierając się o ruchomą część silnika wytwarzają hałas i ciepło. Inwestując w nie musimy mieć świadomość tego, że będą one wymagać okresowej wymiany z uwagi na zużywanie się. Z kolei mówiąc o silnikach inwerterowych mamy do czynienia z bezszczotkowymi, gdzie przy zmianie energii elektrycznej na mechaniczną wykorzystywane są magnesy. Mowa więc o indukcji magnetycznej. Nie musimy obawiać się przy tym o hałas, a przygotować się na niski pobór mocy, wzrost wydajności urządzenia, a co za tym idzie – generowanie oszczędności.

możliwości bębna – w zależności od modelu danej pralki na naszym rynku znajdziemy modele w których dostaniemy się do niego od góry, bądź też od frontu. Aby postawić na dobrej klasy bęben, musimy zweryfikować to, z jakiego materiału został wykonany. Najlepiej jest stawiać na stal nierdzewną, która charakteryzuje się dużą odpornością na korozję w duecie z właściwościami mechanicznymi. Pamiętajmy o tym, że rolą bębna jest pomoc w praniu, jak również zapewnienie ochrony prania.

klasę efektywności energetycznej – tutaj mówimy o niskim zużyciu energii elektrycznej, jak również wody. Możemy wyróżnić jej oznaczenia skalą od A do G, gdzie A jest uznawana za najbardziej efektywną.

wielkość pralki i sposób załadunku – na rynku znajdziemy dwa podstawowe rodzaje urządzeń. W pierwszej grupie wyróżniamy modele ładowane od przodu, natomiast w drugiej – ładowane od góry. To, jaką pralkę wybrać w dużej mierze zależy od tego, jakim pomieszczeniem dysponujemy. Mechanizm otwierania powinien umożliwiać swobodne otwieranie drzwiczek, jak również wkładanie ubrań do bębna. Nie bez znaczenia pozostają także nasze preferencje czy ograniczenia fizyczne – np. w przypadku osób, które mają problem ze schylaniem się dobrym rozwiązaniem są pralki ładowane od góry.Co z wielkością urządzenia? Przy wyborze modelu o optymalnych rozmiarach należy sugerować się wielkością dostępnego metrażu oraz liczbą domowników. W przypadku pralek otwieranych od góry często można spotkać się z uniwersalnymi wymiarami, a różnią się jedynie ładownością czy też liczbą obrotów.

pojemność – czyli ilość prania, którą można wyprać w trakcie jednego pełnego cyklu. Jest ona określana w kilogramach, i co bardzo ważne, dotyczy to suchych ubrań. Warto pamiętać o tym, że pojemna pralka to taka, która pozwala zredukować liczbę cyklów prania do minimum. To z kolei przekłada się na większą oszczędność zarówno prądu, jak i wody. Czasem warto zdecydować się na model o większej pojemności, ale taki, który automatycznie dopasowuje parametry do ilości wsadu.

wirowanie – jednymi z najpopularniejszych modeli są te z prędkością wirowania od 600 do 1800 obrotów na minutę. Istotne jest to, aby urządzenie posiadało możliwość dopasowania liczby obrotów do rodzajów tkanin – im delikatniejsze, tym mniejsze obroty powinniśmy zastosować.

głośność pracy – niezwykle ważny parametr, od którego zależy komfort użytkowania pralki. Głośne urządzenie może przeszkadzać domownikom w skupieniu się na innych czynnościach. Warto postawić na cichy model, który generuje hałas nie większy niż 50 decybeli.

programy prania – większość producentów na rynku samodzielnie dobiera parametry prania do poszczególnych programów. Jest to bardzo duże ułatwienie, zwłaszcza jeśli nie do końca jesteśmy przekonani, np. jaką temperaturę ustawić.

Możliwość dołożenia prania, pranie ręczne – na jakie funkcje jeszcze zwracać uwagę?

Na cykl prania ma wpływ wiele istotnych czynników – dotyczy to także przypadku, kiedy mamy najbardziej wytrzymałe pralki. Producenci prześcigają się w rozwiązaniach proponując różne programy prania (w tym np. szybkie pranie, pranie w zimnej wodzie – w niskich temperaturach), jak również funkcje pralki. Sprawdźmy więc możliwości programów prania w nowoczesnych modelach. Liczy się w nich zarówno ilość wody, jak i zużycia prądu. Dobra pralka, to energooszczędna pralka z możliwością dołożenia prania. Jakie funkcje mogą pomóc nam podjąć decyzję o jej zakupie? Oto one:

aktywna piana,

automatyczne dozowanie środka piorącego,

dezynfekcja UV,

dwuczęściowy bęben,

możliwość dodania ubrań podczas cyklu,

możliwość obniżenia zużycia energii,

możliwość skrócenia czasu prania,

możliwość wyboru – szybko ekonomicznie,

pranie wstępne,

pranie z dodatkiem pary,

zdalne sterowanie smartfonem.

Parametry prania w nowoczesnych pralkach – podsumowanie

Wybierając nowoczesną pralkę warto kierować się powyższymi podpowiedziami. Pamiętajmy jednak o tym, że bardzo istotną kwestią pozostaje dopasowanie danego modelu do naszych indywidualnych preferencji. Inny sprawdzi się w przypadku rodziny z dziećmi, a inny wśród singli. Duży wybór modeli znajdziemy na stronie https://www.euro.com.pl/pralki.bhtml.