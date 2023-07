Jezioro Lgińskie to jeden z wielu akwenów na terenie powiatu wschowskiego, gdzie wypoczywają mieszkańcy okolicznych miejscowości. Na terenie samorządowego ośrodka trwa co prawda budowa nowego mola, ale strzeżone kąpielisko jest jednak czynne. Działa także gastronomia, a miejscowi oferują noclegi. Dziś do Lginia wybrał się Marek Turowski.