Gmina Sława przeznaczyła w tym roku 80 tysięcy złotych na dotację do kosztów związanych z przyłączeniem gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej. Wnioski, od jutra, będą przyjmowane zarówno od właścicieli domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w domach wielorodzinnych. Środki te to część budżetu dotacji do wymiany źródeł ciepła, która nie została wykorzystana. – Chcemy zwiększyć liczbę mieszkań podłączonych do sieci – powiedział Krzysztof Gruszewski, zastępca burmistrza Sławy.

Aby złożyć wniosek trzeba spełnić kilka warunków określonych w uchwale Rady Miasta Sława.