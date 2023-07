Odzież wodoodporna stanowi jedną z ostatnich barier przed całkowitym przemoczeniem. Podczas wypadu w góry lub weekendowego city breaku nagłe załamanie pogody może zdarzyć się niemal w każdej chwili, dlatego kluczową rolę odgrywa w tym przypadku posiadanie w pełni funkcjonalnej kurtki przeciwdeszczowej. Jak dbać o tego typu odzież?

Dlaczego odzież wodoodporna jest nieprzemakalna?

Kurtki przeciwdeszczowe mogą być wykonane z różnego rodzaju materiałów, jednak istotną rolę w utrzymaniu wodoodporności odgrywają dwie podstawowe właściwości. Pierwszą z nich jest membrana, czyli rodzaj tkaniny zawierającej znaczącą liczbę niewielkich otworów, których średnica jest wyraźnie mniejsza od wielkości kropli deszczu. Uniemożliwia to przenikanie wody przez materiał kurtki, jednocześnie pozwalając na odprowadzanie nadmiaru wilgoci na zewnątrz. Drugą istotną cechą jest system impregnacji, który tworzy na powierzchni materiału nieprzemakalną warstwę – pierwszą mechaniczną barierę przed deszczem. Decydując się na zakup kurtki wodoodpornej, warto zwrócić uwagę na oba parametry, ponieważ to właśnie one decydują o funkcjonalności odzieży tego typu.

Czy kurtkę przeciwdeszczową powinno się prać?

Podobnie jak każdy inny typ odzieży, kurtki wodoodporne nie są odporne na zabrudzenia. Niewidoczne drobinki mogą osadzać się w niewielkich przestrzeniach otworów membrany, dlatego zachowanie jej „oddychalności” wymaga cyklicznego prania. Detergenty i ruch wirowania sprawiają jednak, że zewnętrzna powierzchnia materiału traci warstwę impregnatu. Efektem tego jest powolna utrata zdolności ochrony przed deszczem oraz wzrost prawdopodobieństwa przemoczenia na szlaku. Z tego powodu kurtki wodoodporne należy prać w niskich temperaturach, ustawiając pralkę na najniższe możliwe obroty wirowania. Klasyczne płyny i proszki działają niszcząco na ten dość specyficzny rodzaj tkaniny. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór produktów przeznaczonych do prania odzieży wodoodpornej.

Pranie to dopiero połowa drogi

Inny rodzaj odzieży po wypraniu i wysuszeniu jest w zasadzie gotowy do ponownego użytku. W przypadku kurtek przeciwdeszczowych na zewnętrzną powierzchnię należy, po wysuszeniu, nałożyć warstwę specjalnego impregnatu. Produkty te często mają postać sprayu, dzięki czemu możliwe jest dokładne pokrycie materiału wodoodporną powłoką. Jest to niezwykle ważny etap procesu czyszczenia oraz konserwacji kurtki, ponieważ pozwala utrzymać parametry wodoodporności odzieży przez długi czas. Inwestycja w dodatkowe środki czystości wydaje się być opcją bardziej kosztowną, niż zakup nowej kurtki, jednak w rzeczywistości warto zainwestować i dbać o produkt wysokiej jakości. Inwestycja w wysokiej jakości odzież jest bowiem niemalże zawsze najlepszym rozwiązaniem – zakup nowej kurtki każdego roku to z wielu względów (np. środowisko naturalne) nienajlepszy pomysł.

Membrana, wodoodporna powłoka i właściwy sposób użytkowania kurtki stanowią przepis na okrycie wierzchnie, które przez wiele lat będzie stanowiło szczelną ochronę przed opadami deszczu – nawet tymi najbardziej intensywnymi.