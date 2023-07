Marka Xiaomi bije rekordy popularności. Lata temu szturmem wdała się na polski rynek, zyskując rzeszę wiernych fanów. Fenomen marki to przede wszystkim kombinacja wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Xiaomi przygotowało wiele modeli telefonów, odpowiadających na rozmaite potrzeby użytkowników. Jaki model telefonu marki Xiaomi wybrać? Chętnie podpowiemy!

Xiaomi, Mi Note czy Redmi – wybierz właściwą serię

Przed zakupem smartfona warto dowiedzieć się więcej na temat oferowanych serii. Seria Xiaomi, do niedawna nosząca miano Mi, to wybór dla prawdziwych miłośników techniki. Modele są najwyższej jakości, spośród wszystkich proponowanych przez markę. Do ich budowy wykorzystano najlepsze komponenty, co również przekłada się na wyższą cenę. Serię Xiaomi powinny wybrać osoby, których korzystanie ze smartfona nie kończy się na wysyłaniu wiadomości i odbieraniu połączeń. Z powodzeniem posłużą do pracy i rozrywki, serwując wysoką wydajność. Telefony z serii Xiaomi charakteryzują się eleganckim designem, dlatego przekonują miłośników estetyki. Telefony z serii Mi Note to modele stworzone dla entuzjastów robienia zdjęć, oglądania filmów oraz grania. Cechą charakterystyczną serii są duże ekrany, a także niesamowita rozdzielczość. Z kolei seria Redmi to wybór dla oszczędnych. Modele są dostępne w przystępnych cenach, jednak jakość wykonania i komponentów nie zawodzi. Seria Redmi sprawdzi się wszystkim tym, dla których brak zaawanasowanych funkcji nie jest przeszkodą. Wszystkie modele telefonów znajdą Państwo na Xiaomi store.

Seria POCO – czym jest i dlaczego warto na nią postawić?

Poco, to marka telefonów, która zadebiutowała stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku. Dlaczego o niej mowa? Marka została stworzona przez producentów Xiaomi, aby zapewnić jeszcze większy wybór klientom. Podobnie jak modele spod znaku Xiaomi, taki i POCO zaskakuje stosunkiem jakości do korzystnej ceny. Oprócz korzystnych cenowo propozycji POCO stawia na nowoczesne technologie. Parametry techniczne nie odbiegają niczym, od najdroższych smartfonów na rynku. Telefony działają bez zarzutu, dzięki zastosowaniu pełnowartościowych składowych. Telefony POCO to doskonały wybór dla tych, którzy nie lubią przepłacać.

Do największych hitów marki Xiaomi nadal należą modele Xiaomi 13, Xaomi Remi Note 12 czy też POCO F4. Przed dokonaniem zakupu warto porównać wszystkie parametry, z naciskiem na te, których najbardziej potrzebujemy. Telefon to narzędzie używane każdego dnia, a jednocześnie inwestycja na długie lata, dlatego warto dokonać przemyślanego zakupu.