Pielgrzyma Rowerowa ze Strzelec Krajeńskich na Jasną Górę obchodzi 35-lecie

W Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala. Były wspomnienia, wyróżnienia, a także pyszny tort.

– Dziś dziękujemy wszystkim którzy tworzą naszą pielgrzymkę, a w szczególności pomysłodawcom – mówi Bartosz Minkiewicz, główny dowodzący pątników.

– Jesteśmy jedną rodziną – mówią Katarzyna Tokarek i Jarosław Zabłocki, jedni z najdłużej jeżdżących pielgrzymów

Dodajmy, że obecnie jest to najstarsza ciągle jeżdżąca pielgrzymka rowerowa w Polsce, a dystans jaki przebyli pielgrzymi przez minione 35 lat to ok. 20 tys. kilometrów. W tym roku wierni na pątniczy szlak wyruszą 22 lipca.