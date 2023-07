„Małomickie lato nad zalewem” to propozycja miejscowego środka kultury dla mieszkańców gminy i turystów. Co tydzień będą odbywały się tam różne koncerty. – Zapraszamy do nas w najbliższy weekend – mówi Urszula Stochel – Matuszak, dyrektor placówki.

Szczegóły wakacyjnych wydarzeń na stronie Małomickiego Ośrodka Kultury.