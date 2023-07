Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze realizuje szereg projektów pod hasłem S-A-M. Jest to inicjatywa, która ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Samodzielność-Aktywność-Mobilność: to trzy najważniejsze hasła, które mają zachęcić niepełnosprawnych do skorzystania z dofinansowania. Środki będą wykorzystane na usuwanie barier architektonicznych w mieszkaniach, a tym samym zapewnią lepszy komfort życia.

– Właśnie taki jest cel naszych projektów, przekazujemy środki tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Chcemy, aby naszym beneficjentom żyło się lepiej – podkreśla Andrzej Gonia, dyrektor oddziału lubuskiego PFRON w Zielonej Górze:

Poza programem „Dostępne mieszkanie”, coraz większym zainteresowaniem cieszy się projekt skierowany do młodszych grup odbiorców. „Mieszkanie dla absolwenta” to inicjatywa, która wspiera niepełnosprawne i uczące się osoby:

Wnioski o dofinansowania należy składać drogą elektroniczną lub bezpośrednio w PFRON.