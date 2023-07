W terapii większości osób uzależnionych od alkoholu odtrucie alkoholowe stanowi pierwszy krok na drodze do trzeźwości. Jego rola w procesie leczenia choroby alkoholowej i wycofywania jej konsekwencji jest wręcz nieoceniona. Nierozerwalnie wiąże się bowiem z momentem przerwania ciągu alkoholowego i odstawienia substancji odurzającej. Bezpieczna rezygnacja z picia alkoholu etylowego następuje po konsultacji lekarskiej i przy wsparciu specjalistów. Podczas detoksykacji czuwają oni nad stanem zdrowia pacjenta. Adekwatnie i szybko odpowiadają na wszelkie jego potrzeby zdrowotne. Monitorują i kontrolują parametry życiowe chorego, dzięki czemu w odpowiednich momentach rozpoczynają kolejne fazy odtruwania organizmu z alkoholu i jego metabolitów.

Odtrucie alkoholowe umożliwia bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego bez ryzyka wystąpienia groźnych dla zdrowia komplikacji. Dotyczą one głównie objawów głodu alkoholowego, z jakimi zmaga się większość alkoholików, rezygnując z używki. Dolegliwości te wynikają z przebiegu Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego i stanowią najczęstszą przyczynę przedwczesnej rezygnacji z leczenia uzależnienia. Z tego względu nie zaleca się samodzielnego przerywania długotrwałych ciągów alkoholowych. Organizm przyzwyczaja się bowiem do obecności toksyny w krwiobiegu. To prowadzi z kolei do wystąpienia zmian biochemicznych, strukturalnych i metabolicznych w ustroju. Nagły brak toksyny skutkuje swoistym szokiem organizmu.

Odtrucie alkoholowe, czyli detoksykacja organizmu – kiedy i dla kogo?

Głównym celem, dla którego stosuje się odtrucie alkoholowe, jest oczyszczenie organizmu z toksyn alkoholowych i produktów procesu jego trawienia. Dzięki detoksykacji w szybki i skuteczny sposób uzupełnia się poziom substancji odżywczych w organizmie. Dotyczy to przede wszystkim witamin, elektrolitów, makro- i mikroelementów oraz jonów podstawowych pierwiastków. Ich niedobory występują w organizmie osób uzależnionych od alkoholu. Zwykle nie dostarczają oni bowiem odpowiedniej ilości składników odżywczych w codziennej, zbilansowanej diecie. Ich jadłospis ogranicza się zazwyczaj do alkoholu etylowego, który dostarczają w nadmiarze do krwiobiegu głównie w postaci napojów wyskokowych. Gdy ich zabraknie, organizm manifestuje nieprzyjemne objawy odstawienne. Ich złagodzenie jest również celem skutecznego detoksu od alkoholu.

Z możliwości, jakie stwarza odtrucie poalkoholowe w procesie leczenia uzależnienia, mogą skorzystać niemal wszyscy pełnoletni nałogowcy. Odstawienie substancji odurzającej przynosi bowiem wiele korzyści. Zwykle stan zdrowia chorych uzależnionych jest ogólnie dobry, co umożliwia przeprowadzenie detoksykacji. Z udziału w opisywanej procedurze medycznej mogą dyskwalifikować pacjentów niektóre złożone schorzenia przewlekłe.

Jak odtrucie alkoholowe pomaga leczyć alkoholizm?

Po detoksykacji pacjent jest trzeźwy, co umożliwia regenerację jego organizmu. Przerwanie ciągu alkoholowego jest zatem warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prawidłowej terapii choroby alkoholowej. Postępowanie terapeutyczne nie jest możliwe w stosunku do chorych, którzy pozostają w stanie po spożyciu alkoholu lub nawet upojonych substancją odurzającą. W stanie nietrzeźwości mogą oni natomiast zgłosić się po pomoc specjalistów. W Centrum Medycznym Galmedic po konsultacji medycznej następuje moment odstawienia substancji odurzającej. Oznacza to, że w placówce pacjent nie otrzymuje żadnych dawek etanolu ani jego pochodnych. Zamiast popularnych i nieskutecznych klinów, specjaliści stosują dożylną suplementację i farmakoterapię.

Odtrucie alkoholowe pomaga w leczeniu alkoholizmu w sposób aktywny. Można je rozpocząć niezależnie od stopnia rozwoju nałogu. Przeprowadzone w sposób profesjonalny pod opieką specjalistów pozwala ograniczyć ryzyko nawrotu choroby. Niweluje bowiem objawy odstawienne. Stanowi zatem najskuteczniejszy sposób na rozpoczęcie terapii uzależnienia z jednoczesnym ograniczeniem możliwości wystąpienia objawów niepożądanych czy powikłań.

Jak przebiega detoks alkoholowy? – przerwanie ciągu alkoholowego

By móc poddać się detoksykacji, konieczne jest zgłoszenie się do specjalisty. W Centrum Medycznym Galmedic wizyty kwalifikujące chorych do zabiegu przeprowadza lekarz. Podczas nich weryfikuje istnienie wskazań do odtruwania organizmu z alkoholu oraz eliminuje ewentualne przeciwwskazania, dbając o bezpieczeństwo chorego. Ocenia ogólny stan zdrowia pacjenta i jego potrzeby. Na podstawie informacji uzyskanych w wywiadzie medycznym szacuje długość trwania uzależnienia i ciągów alkoholowych. Dzięki temu może ustalić indywidualny plan terapeutyczny, optymalny dla objawów danego etapu uzależnienia.

Po pozytywnej kwalifikacji lekarz rozpoczyna odtrucie alkoholowe organizmu pacjenta. Na czym polega pierwszy etap detoksykacji? To przerwanie ciągu alkoholowego, a więc odstawienie substancji odurzającej. Proces ten jest złożony i może wiązać się z nieprzyjemnymi reakcjami ludzkiego organizmu na nagły brak toksyny. Z tego względu zaleca się, by zawsze przeprowadzać go w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnej placówki medycznej. To w nich do stałej dyspozycji pacjenta pozostają lekarze oraz przedstawiciele personelu pielęgniarskiego. Wspierają ekspercką wiedzą podczas odstawiania substancji odurzającej, dbając o dobre samopoczucie pacjenta. Czuwają również nad jego bezpieczeństwem i zapewniają mu komfort dzięki stosowaniu różnorodnych metod terapeutycznych. Pacjenta motywuje się nie tylko do odstawienia alkoholu, ale również do trwania w długotrwałym stanie trzeźwości. Od momentu, w którym chory znajduje się pod opieką specjalistów, nie otrzymuje on najmniejszej dawki etanolu.

Uzależnionym, zainteresowanym odtruciem alkoholowym, Kraków proponuje ofertę Centrum Medycznego Galmedic – sprawdź jej szczegóły tutaj: https://galmedic.pl/uslugi/detoks-alkoholowy/.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem.

Odtrucie alkoholowe – na czym polega nawodnienie i regeneracja organizmu po alkoholu

By przyspieszyć proces trawienia i wydalania alkoholu etylowego z organizmu pacjenta, podczas detoksykacji stosuje się powszechnie dożylną suplementację. Odtrucie alkoholowe polega zatem na podaniu choremu dożylnego wlewu witaminowego. Jego skład jest starannie wyselekcjonowany i dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego chorego. Zawiera zwykle witaminy z grupy B oraz jony podstawowych pierwiastków. Należą do nich przede wszystkim magnez, potas, sód i wapń. Rozpuszczone są w roztworze glukozy. Ona z kolei wpływa pozytywnie na poziom nawodnienia i ogólnego odżywienia organizmu. Przywraca choremu energię i witalność. Z użyciem kroplówki witaminowej możliwe staje się szybkie i skuteczne zregenerowanie organizmu. Pacjenci stopniowo pozbywają się ponadto objawów niedoborów substancji odżywczych. Dożylna suplementacja zapewnia bowiem ich niemal stuprocentową wchłanialność. Podczas odtruwania alkoholowego ogranicza się zatem niektóre konsekwencje długotrwałego spożywania alkoholu i obecności szkodliwych substancji w ustroju. Poprawia ogólny stan pacjenta, pomaga przywrócić równowagę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową organizmu.

Detoksykacja alkoholowa w domu pacjenta zwykle nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Sprzyja występowaniu nawrotów choroby poprzez objawy odstawienne. Skłaniają one chorych do stosowania powszechnych klinów, które utrwalają nieprawidłowe nawyki związane z nadużywaniem alkoholu. By skutecznie i szybko, a co najważniejsze, również bezpiecznie odstawić alkohol i trwać w abstynencji, zaleca się profesjonalne odtrucie alkoholowe. W jego przebiegu stosuje się bowiem farmakoterapię, jako kolejny element oddziaływania terapeutycznego. Profesjonalny detoks alkoholowy w ośrodku terapii uzależniań trwa zwykle kilkanaście godzin. Kończy się wraz z momentem osiągnięcia przez pacjenta trzeźwości, pozbycia się z jego organizmu resztek alkoholu i poprawy ogólnego stanu jego zdrowia.

Farmakoterapia a objawy zespołu abstynencyjnego

Organizm alkoholika zmaga się ze złożonymi dolegliwościami i zaburzeniami. Długotrwałe spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu prowadzi do powstania schorzeń złożonych, a nawet zaburzeń psychicznych. Z nimi i z ich skutkami mają również do czynienia specjaliści podczas detoksykacji pacjenta. Decydując się na odtrucie alkoholowe w profesjonalnej placówce medycznej, pacjent nie musi martwić się o stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Wśród objawów, na jakie skarżą się trzeźwiejący pacjenci, wyróżnia się głównie bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, przyspieszone bicie serca, wahania wartości ciśnienia tętniczego krwi, nadpobudliwość lub apatię, ataki drgawek. Początkowo przypominają one zatem nieco objawy zatrucia alkoholowego czy nawet popularnego kaca. Odtrucie alkoholowe pozwala je znacznie ograniczyć głównie dzięki wykorzystaniu sprawdzonych leków. Podczas oczyszczania organizmu z alkoholu stosuje się głównie środki farmakologiczne o działaniu przeciwwymiotnym, uspokajającym i nasennym. Powszechnie zlecane są również leki przeciwbólowe, dzięki którym przywraca się komfort pacjenta i dba o jego dobre samopoczucie.