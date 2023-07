Warto uczyć dzieci zainteresowania sportem już od najmłodszych lat. Aktywność fizyczna nie tylko rozwija zdolności motoryczne i może być świetną zabawą, ale także uczy dyscypliny, zasad fair play i pracy zespołowej. Jak zachęcić dziecko do uprawiania sportu?

Powody, dla których warto uprawiać sport

Wydawać by się mogło, że w czasach smartfonów, tabletów i gier komputerowych namówienie dziecka do uprawiania sportu to spore wyzwanie. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, pod warunkiem, że rodzaj aktywności będzie dopasowany do zainteresowań dziecka. Jest wiele sposobów rekreacji – od sportów indywidualnych jak rower, bieganie czy jazda na nartach, przez sporty drużynowe, które uczą współpracy z innymi.

Sport to zdrowie, ale powinien być również przyjemnością, a dla dziecka nawet zabawą. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na eksperymentowanie z różnymi rodzajami rekreacji, co pozwoli odkryć własne preferencje. Dlaczego w ogóle warto uprawiać sport i to już od najmłodszych lat?

Aktywność fizyczna niesie wiele korzyści dla zdrowia i charakteru. Po pierwsze sport i rekreacja pozwalają zwiększyć wydolność organizmu, utrzymać prawidłową masę ciała. Ruch wspiera prawidłowy rozwój układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci. Regularna aktywność fizyczna poprawia dotlenienie mózgu, sprzyja koncentracji i zapewnia lepszą jakość snu. Dzieci, które regularnie uprawiają jakiś sport, lepiej radzą sobie ze stresem i codziennymi problemami.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na sporty zespołowe takie jak koszykówka czy piłka nożna. Takie dyscypliny rozwijają umiejętności społeczne: przede wszystkim komunikację, pracę w grupie, radzenie sobie z konfliktami i problemami. Ponadto uprawianie każdego sportu może uczyć wytrwałości, dyscypliny, pokory i cierpliwości. Warto już od najmłodszych lat uczyć dziecko, że sukces w praktycznie każdej dziedzinie życia wymaga czasu i wysiłku. Jaki sport wybrać?

Koszykówka – gra zespołowa, która uczy strategii

Granie w kosza jest stosunkowo tanim i łatwo dostępnym sportem. Na początku do gry wystarczy tylko piłka, przez co jest to sport niewymagający dużych nakładów finansowych i może być uprawiany zarówno w hali, jak i na zewnątrz. Piłki do kosza są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach.

Ludzie pokochali grę w kosza, bo jest to wspaniały sport drużynowy, który wymaga dużej zwinności, finezji, celności, sprytu i strategicznego myślenia. Gra w kosza rozwija wiele cennych umiejętności, począwszy od rzutów, przez podania, manewrowanie z piłką aż po zwody i uniki. Granie w kosza może uczyć dzieci precyzji, zwinności i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu.

Wspólna gra uczy też pracy zespołowej, planowania, taktyki i współzawodnictwa. Nie trzeba tak naprawdę wiele, aby zachęcić dziecko do spróbowania swoich sił pod koszem. W wielu parkach czy na osiedlach są miejskie boiska, gdzie potrzebna jest tylko piłka. Oczywiście z czasem warto zainwestować w dobre buty, spodenki czy koszulkę do gry w kosza, ale na początku wystarczy tylko sama piłka.

Jak sprawić, by sport stał się zdrowym nawykiem u dziecka?

Zamiast starać się na siłę przekonać dziecko do sportu, lepiej spróbować, by aktywność fizyczna stała się naturalnym elementem codzienności dziecka. Warto także zadbać o budowanie pozytywnych skojarzeń ze sportem, na przykład poprzez wspólne spędzanie czasu czy tworzenie relacji towarzyskich z rówieśnikami.

Jeśli chcesz na przykład zachęcić dziecko do nauki gry w kosza, warto najpierw samemu spróbować porzucać z nim piłką albo pokazać różne techniki kozłowania czy manewry. W wielu miejscach w mieście można pograć na powietrzu, co jednak zrobić, gdy mieszkasz w mniejszej miejscowości w domu jednorodzinnym czy na wsi?

W takim przypadku możesz spróbować samodzielnie stworzyć warunki do gry w koszykówkę. Oczywiście najważniejszy jest kosz z siatką, do którego rzuca się piłką i w ten sposób zdobywa punkty. Można znaleźć kosze wolnostojące i gotowe zestawy do mini-koszykówki, gdzie obręcz jest mniejsza, a sam kosz znajduje się na niższej wysokości. To idealne rozwiązanie dla małych dzieci i w ten sposób znacznie można ułatwić zapoznanie się z tym sportem.

Piłka nożna – uniwersalny sport dla każdego

Jeśli nie koszykówka, to może piłka nożna? To najpopularniejszy sport na świecie, który uprawia się w ponad 200 krajach. Wynika to z faktu, że tak naprawdę jest to dyscyplina dostępna praktycznie dla każdego. Piłka nożna nie wymaga określonych predyspozycji fizycznych, w przeciwieństwie do gry w kosza, gdzie jednak trzeba być wysokim. W piłkę grają zarówno zawodnicy o niskim, średnim, a nawet dużym wzroście. Wszystko zależy od techniki i pozycji na boisku.

Jeśli jednak na poważnie myślisz o tym, aby zainteresować tym sportem swoje dziecko, warto stworzyć mu jak najlepsze warunki do nauki. Jeśli dysponujesz kawałkiem wolnej przestrzeni np. w ogrodzie, możesz umieścić tam profesjonalną bramkę z siatką. Dzięki temu można uczyć dziecko praktycznie wszystkich elementów gry: zwodów, podań, ataku, obrony na bramce. Ogromną zaletą własnej bramki jest to, że uczy celności i równocześnie ogranicza ryzyko wykopania piłki poza teren ogrodu i domu.

Piłka nożna bardzo dobrze rozwija kondycję i wytrzymałość, uczy techniki i pracy nóg, uczy zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. To także nauka dyscypliny, zasad fair play, taktyki i techniki. Warto spróbować zachęcić swoje dziecko do tego sportu.

Jak zainspirować dziecko do uprawiania sportu? Podsumowanie

Jest wiele ciekawych sportów i koszykówka czy piłka nożna to tylko przykłady. Są to dość popularne dyscypliny, ale może okazać się, że Twoje dziecko od dyscyplin drużynowych preferuje sporty indywidualne. Warto eksperymentować i próbować różnych rzeczy, bo sport to także odkrywanie samego siebie!