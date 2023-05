W Kargowej kierowca potrącił nastolatkę przechodzącą przez przejście dla pieszych. Dziewczynkę odwieziono do szpitala. W związku z wypadkiem, na dk 32 czekają na kierowców utrudnienia w ruchu.

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek (9 maja), ok. godz. 9.00, na 88. kilometrze drogi krajowej nr 32. Na odcinku przebiegającym przez Kargową, na wysokości tamtejszego rynku. Kierujący toyotą 52-latek potrącił 14-latkę, gdy ta przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych.

52-latek był trzeźwy. Policjantom powiedział, że nie zauważył osoby na pasach, gdyż oślepiło go słońce – wyjaśnia podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Policjanci ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Potrącona nastolatka trafiła do szpitala

Nastolatka została zabrana przez pogotowie na badania do szpitala. Po potraceniu była przytomna, jednak nie pamiętała samego zdarzenia.

Utrudnienia w ruchu na dk 32

W związku ze zdarzeniem w miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo

– poinformowała podinsp. Stanisławska.

Utrudnienie może potrwać ok. trzech godzin – przekazał zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.

Czujność za kierownicą wskazana nawet podczas dobrej pogody

Wiosna w pełni, coraz więcej słonecznych dni, ale jak się okazuje również słoneczna pogoda może być niebezpieczna dla użytkowników dróg. Zielonogórscy policjanci proszą wszystkich kierujących o zachowanie ostrożności, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i unikanie sytuacji, które mogą rozpraszać uwagę. Okulary przeciwsłoneczne trzymajmy w miejscu, gdzie kierujący może po nie łatwo sięgnąć, bez odrywania wzroku od drogi. Przed wykonywaniem manewrów należy upewnić się czy możemy je bezpiecznie wykonać, nie narażając innych kierujących. Warto również nie ignorować ograniczeń prędkości i szanować innych uczestników ruchu drogowego.