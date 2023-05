Do Żagania przyjechało 100 młodych ludzi z całej Polski chcących się sprawdzić. Wszystko za sprawą rozpoczynającego się w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wcieleni do służby szkolić się będą od dziś do 3 czerwca.

Przez dwadzieścia siedem dni rekruci poznają między innymi podstawy z zakresu taktyki, szkolenia ogniowego czy inżynieryjno – saperskiego. Dla wielu z nich to czysta ciekawość, ale są też osoby, które wiążą swoją przyszłość ze służbą w mundurze. – Wojsko to pewnik i dobre zarobki. To także chęć służenia innym – wyliczają rekruci:

Dodajmy, że uroczystą przysięgę zaplanowano na pierwszą sobotę czerwca.