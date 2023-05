Spostrzegawczość oraz szybka reakcja będącego na urlopie policjanta ze Szprotawy doprowadziły do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary więzienia za przestępstwa narkotykowe – poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

„To nie pierwsza podobna reakcja tego policjanta po służbie. Tym razem dzięki jego zaangażowaniu poszukiwany 45-latek skazany za przestępstwa narkotykowe trafił na ponad rok do zakładu karnego”

– dodał rzecznik.

28 kwietnia br. będący na urlopie policjant ze szprotawskiego komisariatu zauważył idącego mężczyznę, w którym rozpoznał osobę poszukiwaną. Funkcjonariusz pobiegł za nim i zatrzymał, a następnie przekazał kolegom na służbie. Ci sprawdzili tożsamość 45-latka i potwierdzili, że unikał odbycia kary.

„45-letni mieszkaniec Szprotawy został przewieziony do zakładu karnego. Ma do odbycia karę roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa posiadania i udzielania środków odurzających”

– powiedział Maludy.

Do podobnej sytuacji doszło na początku kwietnia br. Ten sam policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał innego poszukiwanego do odbycia kary za przestępstwa narkotykowe.

Młodszy aspirant Andrzej Szykuła, asystent zespołu dzielnicowych Komisariatu Policji w Szprotawie. Fot. KWP w Gorzowie Wielkopolskim