W szkółce krzewów ozdobnych w Iłowej co roku w majowy weekend robi się tłoczno. Wszystko za sprawą rozpoczynającego się kwitnienia niektórych odmian azalii. Swoje tereny dla zwiedzających otwiera tutejszy ogród pokazowy bogaty w kolekcję rododendronów i azalii. Niektóre z tych gatunków już rozpoczęły kwitnienie.

Oprócz spacerów alejkami azalii można tu również przebywać wśród zwierząt. Znaleźć tu można kaczki, gęsi, kogucie odmiany liliputów oraz indyki. Takie spotkania z przyrodą przyciągają całe rodziny. Mimo, iż do pełni kwitnienia różaneczników pozostało jeszcze kilkanaście dni, miejsce to przyciąga jak magnes. – To idealna sceneria na wypoczynek – mówią Lubuszanie:

Dodajmy, że coroczne Święto Kwitnących Azalii w Iłowej rozpocznie się 13 maja.