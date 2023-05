W 19. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nowosolanie zagrają i zaśpiewają dziś „Odę do radości”, czyli hymn Zjednoczonej Europy. Władze miasta zapraszają mieszkańców do Parku Odry w samo południe. – Dzisiejsze wydarzenie muzyczne ma kilka aspektów – mówi Ewa Batko, rzecznik prezydenta Nowej Soli.

– Przed koncertem jego uczestnicy otrzymają pamiątkowe teksty utworu „Oda do radości” Ludwika van Beethovena.