Nintendo Switch to konsola, która ma swoich wiernych fanów. Użytkownicy cenią jej wielofunkcyjność – możesz z niej korzystać zarówno w domu, jak i poza nim. bo urządzenie sprawdza się także w wersji przenośnej! Na tę konsolę znajdziesz wiele wyjątkowych tytułów, które przyciągają kolejne pokolenia użytkowników. Nintendo Switch słusznie uchodzi za jeden z lepszych sposobów na wprowadzenie najmłodszych do świata gier. Jednak i starsi gracze chętnie sięgają po ten sprzęt. Nie tylko z sentymentu (na Nintendo Switch znajdziesz wiele gier znanych z innych konsoli Nintendo sprzed lat), ale również ze względu na zróżnicowaną ofertę tytułów. Poznaj najpopularniejsze gry i przekonaj się, czy Nintendo Switch to konsola dla ciebie!

Najpopularniejsze gry – przegląd bestsellerów

Oprócz premier, które każdego roku zachwycają fanów gamingu, wśród tytułów na Nintendo Switch znajdziesz wiele świetnie sprzedających się pozycji będących na rynku od jakiegoś czasu. Pokazuje to siłę tych gier – to dopracowane, wciągające rozgrywki. Nic dziwnego, że wiele miesięcy od premiery wciąż angażują wiele osób. Zobacz, które gry cieszą się szczególną popularnością!

Switch Mario Kart 8 Deluxe – jeden z największych hitów na Nintendo Switch. Dzięki lokalnemu połączeniu bezprzewodowemu możesz rywalizować nawet z ośmioma znajomymi. Jeśli lubisz wyścigi, musisz sprawdzić tę grę. Emocji nie zabraknie – czeka na ciebie wiele trybów gry, postaci, tras i pojazdów. Miłośnicy konsoli Nintendo odnajdą tam również doskonale znane im trasy z Mario Kart Wii – w zaktualizowanej, odświeżonej wersji.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe – Kirby to kolejna doskonale znana fanom Nintendo postać. Tym razem twoim zadaniem będzie pomoc Magolorowi w naprawie jego rozbitego statku. Warto podkreślić, że do szeregu umiejętności dołącza nowa – Mecha Copy Ability! Kirby's Return to Dream Land Deluxe to świetny wybór dla każdego, kto lubi minigry – znajdziesz tutaj wiele gierek nawet dla czterech graczy.

Pokémon Let's Go Pikachu – szał na Pokémony trwa! Nic dziwnego, że gry z tymi stworkami w roli głównej ciszą się ogromnym zainteresowaniem. W tej grze przemierzasz świat z Pikachu, łapiąc, trenując i wystawiając do walki Poké Możliwa jest tutaj ograniczona rozgrywka kooperacyjna. Chcesz wymienić się na Pokémony z innym graczem? Jest taka możliwość!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – klasyka wśród gier na Nintendo Switch i jeden z powodów, dla których wielu użytkowników sięga po tę konsolę. Otwarty świat, ponad setka świątyń z zagadkami, szeroki wachlarz broni, zbroi i ubrań – to tylko niektóre z powodów, by zdecydować się na tę wciągającą rozgrywkę. Gra jest kompatybilna z serią figurek Wolf Link amiibo oraz amiibo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

New Super Mario Bros U Deluxe – Mario Bros to klasyka Nintendo. Wśród dostępnych tytułów znajdziesz wiele pozycji z tym bohaterem – ta jednak jest jedną z najpopularniejszych. Możesz biegać, skakać, omijać przeciwników lub z nimi walczyć – to wszystko na 160 planszach 2D! Wolisz grać w trybie single- czy multiplayer? Masz do wyboru też nowych bohaterów – do zabawy dołączyli Nabbit i

Gry na Nintendo Switch w sklepie MediaMarkt to zarówno świeże premiery, jak i bestsellery, okupujące rankingi najczęściej kupowanych tytułów od wielu miesięcy. Sprawdź recenzje użytkowników, by przekonać się, czy pozycja, która wpadła ci w oko, będzie dobrym wyborem. Jeśli liczysz na dobrą rozrywkę dla całej rodziny – nie zawiedziesz się!