Dzisiaj w Międzyrzeczu ruszył remont ulicy Komisji Edukacji Narodowej. To ważna dla mieszkańców inwestycja, bo jest to droga dojazdowa do szkoły nr VI. Remont jest konieczny, bo w miejscu, w którym przebiega kanalizacja, zapadła się jezdnia.

– Poza remontem ulicy zadbamy również o infrastrukturę, która ułatwi rodzicom dowożenie dzieci, zaś samym uczniom zapewni bezpieczeństwo – mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz:

– Wykonawcą drogi jest firma z Kościana – mówi Sylwester Suchowski z międzyrzeckiego magistratu:

Remont będzie kosztował 1 mln 800 tys. zł, z tego 65%, czyli ponad milion to dofinansowanie z Polskiego Ładu.