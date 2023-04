Trwa sztafeta poświęcona pamięci generała broni Tadeusza Buka. Żołnierze z 34. Brygady Kawalerii Pancernej pokonują trasę do kolejnych miejscowości. W Szadku wojskowi odwiedzili lokalną szkołę, gdzie odbyła się lekcja historii.

Podczas odwiedzin w placówce rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dotyczący husarii i wojsk pancernych. – To dla uczniów przede wszystkim wspaniała nauka. A nauczyciele są nietuzinkowi, bo to żołnierze wierni tradycji. To już dziesiąte odwiedziny wojska w Szadku – mówi dyrektorka szkoły Anna Milczarek:

Żołnierz Hetmańskiej brygady starszy szeregowy Piotr Zabilski biegnie w sztafecie po raz pierwszy. Jak mówi jest to dla niego powód do dumy:

Dodajmy, że wojskowi biegną ze Spały do Żagania. Jest to dystans około 450 kilometrów.