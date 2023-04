W Nowej Soli sukcesywnie zwiększa się obszar na którym działa monitoring miejski. Kamery instalowane są w miejscach, gdzie dochodzi do dużej liczby wykroczeń. W ostatnim czasie, na Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, doszło do aktu wandalizmu. Jest tam kamera obrotowa, która nie obejmuje całego terenu. – Ta sytuacja zmusiła nas do zainstalowania tam dwóch dodatkowych kamer – powiedziała Ewa Batko, rzecznik prezydenta Nowej Soli.

Obsługą monitoringu zajmują się strażnicy miejscy.