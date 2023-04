Święta to czas, który ma być rodzinny, szczęśliwy, radosny i ciepły. To okazja do tego, by załagodzić rodzinne spory i waśnie.

Jak radzi Justyna Soroka, psycholog kliniczny ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, święta mogą być dobrym pretekstem do pojednania…

Psycholog zwraca uwagę, że w tej kwestii nie powinniśmy kierować się presją otoczenia. Jeśli jesteśmy skonfliktowani z kimś z naszej rodziny, chęć pojednania i pogodzenia się, powinna być przede wszystkim naszą decyzją.