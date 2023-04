5 kwietnia w Cigacicach przedstawiciele samorządów pięciu nadodrzańskich województw podpisali memorandum w sprawie dalszych wspólnych działań na rzecz ochrony i odbudowy ekosystemu Odry. Zakłada ono finansowanie dużego projektu badawczego, który zostanie zrealizowany przez uczelnie z tych regionów.

W sierpniu ub. roku, po katastrofie ekologicznej na Odrze przedstawiciele samorządów województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego zawarli porozumienie w sprawie odnowienia ekosystemu rzeki oraz jej monitorowania, w celu zapobiegania podobnym katastrofom w przyszłości.

Ekspercki zespół na ratunek Odrze

Powstał wówczas zespół ekspercki mający opracować program odbudowy ekosystemu rzeki Odry, a w jego ramach trzy grupy robocze: do spraw obecnego stanu ekologicznego Odry i rozbudowy systemu monitoringu; do spraw opracowania planu działań naprawczych i systemu przeciwdziałania katastrofom oraz grupa administracyjno-finansowa, która zajmie się poszukiwaniem źródeł finansowania programu naprawczego Odry.

Przyszedł czas na przeprowadzenie badań, ponieważ dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Wód Polskich, z ministerstwa klimatu, na temat tego, jakie są prowadzone badania, jak wygląda monitoring rzeki. Jest zatem propozycja tego zespołu, że to on wykona badania w uczelniach i zostanie sporządzony raport. Na jego podstawie przygotujemy plan rewitalizacji, naprawy sytemu rzeki – wyjaśniła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Opracowali akademicki program badawczy

Przygotowaliśmy jako grupa badawcza z uniwersytetów wzdłuż Odry kompleksowy program badawczy i później działań naprawczych dla Odry i wiadomo, że to się wiąże ze sporymi środkami finansowymi. Samorządy też się dogadały i jak rozumiem są skłonne przeznaczyć na tę pierwszą część, czyli na ocenę aktualnego stanu rzeki odpowiednie środki, abyśmy mogli te badania wykonać – powiedział dr Krzysztof Lejcuś z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

CZYTAJ TEŻ: Marszałek Polak zaatakowała w Niemczech polski rząd

Województwa wyłożą pieniądze

Na ten etap badań każde województwo zadeklarowało przeznaczenie od 200 do 300 tys. zł. Zakłada on m.in. stworzenie spójnego dla wszystkich regionów systemu monitoringu Odry i analizę zbieranych danych z użyciem jednolitej metodologii. W tym celu woda z rzeki do badań będzie pobierana w 20 stałych punktach.

Dr Hanna Siwek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mówiła, że badania dolnego i środkowego odcinka Odry wskazują, że zasolenie w Odrze jest nadal ponadnormatywne. Wskazała, że rozpoczyna się właśnie lato hydrologiczne i dopiero teraz będzie można ocenić skutki ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze – masowego śnięcia ryb.

Naszym zadaniem jest nie tylko monitoring, ale również przygotowanie procedur, które pozwolą na zareagowanie, gdyby coś takiego się znowu powtórzyło. Chodzi mi tutaj głównie o ten odcinek Dolnej Odry, gdzie sytuacja troficzna jest bardzo zła, gdzie do śnięcia ryb dochodziło głównie z powodu przyduchy, z powodu niedotlenienia – powiedziała Siwek.

Marszałkowie 5 województw podpisali memorandum

Memorandum podpisali: marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak, marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicemarszałek woj. śląskiego Anna Jedynak oraz członek zarządu woj. opolskiego Antoni Konopka.

CZYTAJ TEŻ: Władze regionu a regulacje na Odrze – komentuje K. Łatwiński