Na dwóch lubuskich bazarach funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli blisko 600 sztuk podrabianej odzieży. Dresy, koszulki i torebki były bezprawnie oznaczone znakami towarowymi należącymi do znanych marek odzieżowych – poinformowała w środę rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Funkcjonariusze KAS tego samego dnia skontrolowali przygraniczne bazary w Słubicach i Kostrzynie nad Odrą. Na dwóch stoiskach, na których sprzedawali obywatele Bułgarii, znaleźli łącznie 591 szt. odzieży z logo znanych światowych producentów.

Sposób ich wykonania, jak i użyte materiały wskazywały, że są one jedynie podobne do oryginałów. Wartość zatrzymanego towaru, w przypadku produktów oryginalnych to prawie 170 tys. zł – powiedziała Markowicz.