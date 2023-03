Pech nie oszczędza w fazie play off gorzowskich koszykarek, które przegrały dzisiaj w Lublinie z miejscowym zespołem 60:76, i w serii do trzech zwycięstw jest 2:1 dla Polski Cukier AZS UMCS Lublin.

Przed tą fazą rozgrywek kontuzja wyeliminowała z gry Karolinę Matkowską. Przed pierwszymi spotkaniami półfinałowymi z Polski Cukier AZS UMCS odnowił się uraz stawu kolanowego Tilbe Senyurek. Obie oczywiście pozostały w Gorzowie Wlkp. i nie przyjechały do Lublina na trzeci mecz PolskiejStrefyInwestycji Enei z miejscową drużyną. Do Lublina przyjechała Zoe Wadoux, ale – jak się okazało tylko po to by wypełnić miejsce w protokole bo pod koniec niedzielnego meczu doznała urazu mięśni podudzia i najprawdopodobniej nie zagra do końca sezonu. Jakby tego było mało w ostatniej kwarcie dzisiejszego spotkania urazu stawu skokowego doznała Alanna Smith.

Dopóki były siły dziewczyny walczyły i za tyo należą się im słowa pochwały – mówił trener gorzowskiego zespołu Dariusz Maciejewski.

Załamana z parkietu schodziła Wiktoria Keller:

Mimo przeciwności losu walkę do końca zapowiada Paula Duchnowska:

Prowadzimy 2:1, ale do awansu trzeba wygrać jeszcze jeden mecz, a to nie będzie łatwe zadanie, uważa trener lubelskiego zespołu Krzysztof Szewczyk

Czwarty mecz obu zespołów rozegrany zostanie w czwartek 30.03 o godz. 20.00 w Lublinie.