Program Równać Szanse zintensyfikował aktywność młodzieży w całej Polsce. Program popularny jest także w województwie lubuskim. W jego ramach trwa właśnie Konkurs Duże Granty. Organizacje pozarządowe mogą otrzymać do 40 tysięcy złotych na realizację zaplanowanych przez siebie działań z młodzieżą. – Jest to bardzo dobra okazja do wzbogacenia działań organizacji pozarządowych o działania z młodzieżą – mówi Paweł Pawłowski, ambasador Programu Równać Szanse, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Chociszewo – Wspólna Przyszłość.

Warto dodać, że Program Równać Szanse to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Fundację Civis Polonus. Od ponad 20 lat kierowane jest do młodzieży z małych miejscowości, by rozwijać jej społeczne kompetencje przydatne w dorosłym życiu.