KS BIF Projekt Lokomotiv Czerwieńsk przegrał z liderem tabeli Błyskawicą Niechanowo 7:8 w domowym meczu I ligi unihokeja. Pierwszą tercję gospodarze wygrali 4:2, w drugiej był remis 1:1, a w trzeciej goście wygrali 5:2. Mocno to skomplikowało sytuację Lokomotivu, który zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli i ma trzy punkty straty do wicelidera Smoków Kraków i pięć do lidera Błyskawicy Niechanowo. O spotkaniu z Błyskawicą mówi Marcin Karaszewski – gracz drużyny Lokomotivu: