Rozpoczęły się zapisy uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Organizatorzy przygotowali do wyboru trzy trasy: z Osiecznej do Wschowy, ze Wschowy do Wielenia i z powrotem oraz ze Wschowy do Sławy i z powrotem. Rozpoczęcie odbędzie się w najbliższy piątek, 24 marca o godzinie szesnastej we wschowskim klasztorze. – Ekstremalna Droga Krzyżowa to dla uczestników duże wyzwanie – powiedział Krzysztof Rękoś, jeden ze współorganizatorów.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.edk.org.pl