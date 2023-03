Coraz więcej środowisk, także działających w naszym regionie, staje w obronie św. Jana Pawła II.

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez Stowarzyszenie Praworządny Sulechów:

…kiedy świat coraz bardziej oddala się od podstawowych wartości, takich jak dbanie o rodzinę i szacunek do powstającego w niej życia, kiedy również w naszej Ojczyźnie nie brakuje prób zniszczenia tego, co polskie, co chrześcijańskie. Jest to czas agresywnej napaści na podstawy tożsamości człowieka; w napaści tej mobilizuje się ogromne środki finansowe, instytucje medialne, środowiska polityczne, a nawet pomówienia byłych służb specjalnych komunistycznego aparatu władzy poprzedniego systemu.

W oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych wiarą w autorytet Papieża Polaka dzielą się młodzi ludzie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogósko-Gorzowskiej:

Nie mamy wątpliwości, że dla św. Jana Pawła II młodzież była najważniejsza. To właśnie do młodych zwracał się wiele razy w sposób szczególny, starając się jak najlepiej towarzyszyć im na drodze dorastania. Niewątpliwym potwierdzeniem przyjętej przez niego postawy są organizowane do dziś Światowe Dni Młodzieży gromadzące młodych ludzi z całego świata. Nie można przy tej okazji nie wspomnieć o życiorysach i świadectwach tysięcy osób, na życie których postawa świętego papieża wywarła realny wpływ, stanowiąc wzór do naśladowania na całe życie.

Także w swoim oświadczeniu na stronie internetowej diecezjalna Akcja Katolicka staje w obronie świętości i dobrego imienia Jana Pawła II:

Poniżej treści wszystkich oświadczeń:

Oświadczenie Stowarzyszenia Praworządny Sulechów w sprawie ataków na postać św. Jana Pawła II

Większość mieszkańców naszej gminy i regionu wzrastało w wartościach, które zakrzewił wśród nas św. Jan Paweł II. Również w obecnej dobie jest on dla milionów Polaków źródłem inspiracji do trwania w chrześcijańskich wartościach i poznawania oraz kultywowania polskich korzeni. Po śmierci tego wielkiego Polaka w kwietniu 2005 w naszym mieście odbył się marsz z udziałem tysięcy Sulechowian i mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy deklarowali zachowanie jego dziedzictwa. Deklaracja ta pozostaje dla nas aktualna również dzisiaj, kiedy świat coraz bardziej oddala się od podstawowych wartości, takich jak dbanie o rodzinę i szacunek do powstającego w niej życia, kiedy również w naszej Ojczyźnie nie brakuje prób zniszczenia tego, co polskie, co chrześcijańskie. Jest to czas agresywnej napaści na podstawy tożsamości człowieka; w napaści tej mobilizuje się ogromne środki finansowe, instytucje medialne, środowiska polityczne, a nawet pomówienia byłych służb specjalnych komunistycznego aparatu władzy poprzedniego systemu.

Jako organizacja statutowo propagująca wartości będące celem ataku destruktywnych czynników neomarksizmu, atakujących na przeróżne sposoby dziedzictwo Jana Pawła II a nawet bezpośrednio jego osobę, oświadczamy że nadal będziemy czynić wszystko, by zachować i krzewić wartości, o których nauczał Jan Paweł II. Nie negując prawdy o złej postawie niektórych przedstawicieli Kościoła stwierdzamy jednocześnie, że obecny atak na Jana Pawła II jest głęboko krzywdzący i osadzony w różnego rodzaju kłamstwach, manipulacji i niedopowiedzeniach; że jest jednym z elementów skoordynowanej jak nigdy dotąd po upadku komunizmu agresji sił zła oraz osób przez nie zmanipulowanych przeciw temu, co polskie, co chrześcijańskie.

Zdecydowanie się temu sprzeciwiamy. Dziedzictwo Jana Pawła II należy krzewić w społeczeństwie, gdyż sprzyja ono budowaniu kultury szacunku do życia, rodziny i Ojczyzny.

Jacek Wykręt

Prezes Stowarzyszenia

Praworządny Sulechów